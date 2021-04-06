我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

群組對話曝光 李義祥早知連假須停工還回報施工進度

路透：疫情復熾 全球死亡人數破300萬大關

夫婦結婚6年不孕… 就醫驚呆：丈夫竟是女兒身

中國新聞組／上海6日電
醫務人員在做染色體檢查。(新華社資料照片)
醫務人員在做染色體檢查。(新華社資料照片)

許多夫妻為了求子，用盡各種方法，並積極上醫院尋求治療；結婚6年、求子一直無果的丁女士也是其中一員，但離奇的是，她求醫後得到夫妻不孕的原因卻是「丈夫是女兒身」。

揚子晚報報導，丁女士結婚6年了，近年開始對於生娃一事著急，她自己先到醫院檢查，結果沒問題，於是帶著老公到河南鄭州一家三甲醫院檢查。據接診的生殖醫學科主任孫自學表示：「丁女士的先生中等身材，皮膚白嫩細膩，比丁女士還好；說話柔聲細語，溫文爾雅。」

經體格檢查發現，先生的陰莖發育正常，雙側睪丸體積偏小，約黃豆大小，左側精索靜脈輕度曲張。沒想到精液分析結果出來後讓夫妻倆吃了一驚：劉先生竟然一個精子都沒有。

而進一步檢查發現，先生的染色體核型是46，XX，是女性染色體核型，正常男性染色體核型應為46，XY，「沒想到這麼多年同床共枕的丈夫，竟然是女兒身」。「這還能要孩子嗎？以後該怎麼辦呢？」丁女士泣不成聲地問道。

醫生說：「由於男方是染色體異常引起的男性不育，而且伴有Y染色體全部缺失，內分泌檢查LH、FSH顯著增高，提示生精功能障礙，自然生育是不可能了。下一步只能採取供精人工受精的方式生育。」

上一則

西藏邊境「15禁」通告：禁帶破壞民族團結報刊書籍

延伸閱讀

台鐵慘禍／倖存母翻鐵板救子 底下傳出聲音：阿姨，可不可以不要搬動⋯

台鐵慘禍／倖存母翻鐵板救子 底下傳出聲音：阿姨，可不可以不要搬動⋯
廣收孕婦尿、絕經尿 河北公司號稱可提煉治不孕藥

廣收孕婦尿、絕經尿 河北公司號稱可提煉治不孕藥
她42歲卵巢衰退竟能高齡懷孕 中醫調理立大功

她42歲卵巢衰退竟能高齡懷孕 中醫調理立大功
割乳變性圓男孩夢 艾略特佩吉帥氣登時代

割乳變性圓男孩夢 艾略特佩吉帥氣登時代

熱門新聞

上海成人用品展一名業者展示商品。路透資料照片

官方一聲令下 中國充氣娃娃產業關門大吉

2021-04-03 10:36
劉長江是一名網紅，放棄高薪從軍獲得不少網友關注。（取材自微博）

湖北00後小鮮肉棄60萬薪參軍 讚聲響起、他被起底慘了

2021-04-02 10:00
劉先生來美打工當廚師，因沒有綠卡，只能將自己的薪水一次次託人帶回中國，交給國內的姊姊保管。圖為紐約一家燒臘店，示意圖。(路透資料照片)

「是我賺的」 姊遺產被「接收」 弟在美跨海「討錢」…贏了

2021-03-30 10:00
中共故總書記趙紫陽，「六四事件」後，在軟禁中度過了生命中最後的16年，於2005年逝世。並於2019年10月18日下葬。（Getty Images）

中共中央令下 趙紫陽家人打包搬離北京故居

2021-04-04 11:08
有網友表示，為了喝一杯茶顏悅色奶茶，已經排隊超六小時。（取材自每日經濟新聞／深圳報業視頻截圖）

雷軍投資的奶茶 1杯炒到500元 吸6萬人排隊

2021-04-03 13:00
目前上海部分超商貨架上仍可看到來自澳洲的葡萄酒。記者林則宏／攝影

高關稅仍無法禁絕澳洲葡萄酒 中國改用這招

2021-04-01 13:48

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
德州亞裔一家六口遭滅門 疑兩兒子謀殺後自殺

德州亞裔一家六口遭滅門 疑兩兒子謀殺後自殺
Walgreens施打疫苗兩劑間隔時間與CDC規定不同 引爭議

Walgreens施打疫苗兩劑間隔時間與CDC規定不同 引爭議
美國新一波疫情危機 年輕人首當其衝

美國新一波疫情危機 年輕人首當其衝
紐約市警分局長 警車停法拉盛公園旁自殺

紐約市警分局長 警車停法拉盛公園旁自殺
今晨洛杉磯南部發生三次地震 華人被震醒無法入睡

今晨洛杉磯南部發生三次地震 華人被震醒無法入睡