夫婦結婚6年不孕… 就醫驚呆：丈夫竟是女兒身

醫務人員在做染色體檢查。(新華社資料照片)

許多夫妻為了求子，用盡各種方法，並積極上醫院尋求治療；結婚6年、求子一直無果的丁女士也是其中一員，但離奇的是，她求醫後得到夫妻不孕的原因卻是「丈夫是女兒身」。

揚子晚報報導，丁女士結婚6年了，近年開始對於生娃一事著急，她自己先到醫院檢查，結果沒問題，於是帶著老公到河南鄭州一家三甲醫院檢查。據接診的生殖醫學科主任孫自學表示：「丁女士的先生中等身材，皮膚白嫩細膩，比丁女士還好；說話柔聲細語，溫文爾雅。」

經體格檢查發現，先生的陰莖發育正常，雙側睪丸體積偏小，約黃豆大小，左側精索靜脈輕度曲張。沒想到精液分析結果出來後讓夫妻倆吃了一驚：劉先生竟然一個精子都沒有。

而進一步檢查發現，先生的染色體核型是46，XX，是女性染色體核型，正常男性染色體核型應為46，XY，「沒想到這麼多年同床共枕的丈夫，竟然是女兒身」。「這還能要孩子嗎？以後該怎麼辦呢？」丁女士泣不成聲地問道。

醫生說：「由於男方是染色體異常引起的男性不育，而且伴有Y染色體全部缺失，內分泌檢查LH、FSH顯著增高，提示生精功能障礙，自然生育是不可能了。下一步只能採取供精人工受精的方式生育。」