兒被親舅拐賣 父母尋子20年：永不原諒人販子

王加友和妻子包頂會。(取材自紅星新聞)

「尋找6歲時在四川德昌縣被舅舅拐賣後失蹤至今20年的男孩小凱。」最近，一則尋人消息在各網絡平台發布，而這背後有一段長達20年的尋子故事。

紅星新聞報導，在四川涼山州德昌縣，王加友和妻子包頂會尋找兒子王鳳凱，河南、西藏、雲南等地都留下尋兒足跡，如同現實版的電影 「失孤」。令人難以置信的是，王鳳凱是被親舅舅包男拐賣。2000年6月，包男與他人共謀，將小凱拐到河南，以8000元賣出，包男分得5000元。2005年，包男因犯拐賣兒童罪，被法院判刑6年半。

包男出獄後，包頂會也多次見過弟弟，但包男至今仍稱，「不清楚小凱被賣到哪裡去了。」想到親弟弟竟然將姊姊的兒子賣了，包頂會心中充滿恨意：他是世界上最可恨的人！

據報導，2000年6月18日中午，包男在德昌縣王所鄉昌州村姊姊包頂會的家耍了兩天，對姊姊說：「我把小凱帶上街去買雙鞋！」姊姊同意了，包男借了一輛自行車，載著6歲的小凱到昌州二社，然後租了一輛「摩的」，駛往幾公里外的德昌縣城。這一去，小凱就再沒有回來。

「頭兩天我們以為是他帶著孩子去耍了；過了三天，既沒有包男消息，也不見孩子回家，我們才著急到處找孩子。」一星期後，王加友向公安 局報案。小凱失蹤後，王加友夫妻幾天幾夜睡不著、吃不下，差點不想活了。

報導指出，為找兒子，包頂會幾次回娘家鹽源縣甘塘鄉打聽包男消息。她聽說，有個「人販子」程某某在村子裡住了一段時間，弟弟與同村村民張某某和這人成天混在一起，他們在小凱失蹤前幾天到過德昌。包頂會猜測，「兒子肯定是被他舅舅賣了！」

家裡父母死得早，6姊妹中包頂會排行老五，包男排行老六，包頂會從小就帶著弟弟，有什麼好吃的也省給弟弟吃。包男也把姊夫家當成自己家，經常一住就是幾個月。包男又懶又好賭，常跟姊姊騙錢用，姊姊有時也會罵他幾句。

兒子失蹤後，包男也不見，王加友夫妻找遍河南、西藏、雲南。一年一年、一次一次失敗，沒有動搖他們尋子的決心。2005年，他們獲知包男改名，在雲南省巧家縣安了家，便悄悄趕到那裡，向公安局報案抓獲包男。

由於小凱被轉賣，中間人去向不明，尋找小凱的線索中斷，孩子至今杳無音信。王加友夫婦年齡大了，尋子漸漸力不從心，但是又放不下。為此，小凱哥哥王鳳林從父母手中接過尋親棒子，「只要有一絲希望，我們就不會放棄。」