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換錯人生28年…養母喊冤 怨沒見姚策最後一面

中國新聞組／北京25日電
姚策的養母許敏聽到姚策去世後，在微信裡寫道：「我朝天吶喊，是誰剝奪了一個母親看孩子最後一眼，她為什麼這樣做」。（取材自封面新聞）
姚策的養母許敏聽到姚策去世後，在微信裡寫道：「我朝天吶喊，是誰剝奪了一個母親看孩子最後一眼，她為什麼這樣做」。（取材自封面新聞）

「錯換人生28年」引發熱議的姚策日前離世，其生父生母、妻兒及另一當事人郭威等到場送別。姚策遺體完成火化後，妻子熊磊懷抱骨灰盒，郭威扶遺像。熊磊稱將帶姚策骨灰回江西安葬，郭威表示將陪同前往江西，協助兩方父母一道處理姚策身後事。

來源：YouTube

封面新聞報導，他的養母許敏接到電話時，完全沒想到姚策去世得如此突然，她昏倒在沙發上，直到姚策被火化後，她才意識到，自己錯過了見養育28年孩子最後一面的機會。

據了解，今年2月份，姚策的生母和養母曾公開鬧翻。許敏方代理律師在直播中稱，可以把「錯換」叫「偷換」，並強調要查明真相，事件引起網民猜測不斷。

許敏不願接受姚策的去世，但讓她更難以接受的是，28年的養育之情，沒能換來最後一刻的相見。「雖然姚策把我拉黑了，但28年的母子情，我不相信孩子不見我最後一面」

許敏說，自己一直給姚策和妻子熊磊打電話，「但他們一直不接我們電話」，也沒人告訴她姚策的情況。她還一度買了九江到杭州的動車票，後來聽說姚策已不在杭州，問醫院才得知已出院，「出院到哪裡去了，根本找不到」。

她在微信裡寫道，「我朝天吶喊，是誰剝奪了一個母親看孩子最後一眼，她為什麼這樣做」。

許敏回憶，最後一次見姚策，還是今年1月，「姚策在北海吐血的時候，我們坐飛機過去，開始醫護人員說不讓我們進，因為我們不是家屬，然後我們就找了醫院的辦公室主任，醫政科長、護理部主任跟他們說明情況。每次去的時候都要經過他們同意才能讓我們進。其實我們有很多話想和姚策講，想多陪他一下」。

許敏強調，姚策雖然走了，但接下來她不會放棄對真相的追求，甚至更加堅定，「我不能讓孩子不明不白的生，不明不白的死，我們為他做點什麼，是不是？只有這樣才能讓姚策安息，他才知道是誰害了他，誰奪取了他年輕的生命，他為什麼到世界上來這遭來受罪受苦」。

姚策小時候和許敏。（取材自封面新聞）
姚策小時候和許敏。（取材自封面新聞）

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