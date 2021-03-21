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小三是軍二代…軍嫂控夫偷吃遭「冷處理」 網爆「討公道」

中國新聞組／北京21日電
軍嫂控丈夫顧炎（右）與軍二代女軍人沈靜雯（左）有染。（取材自微博）
軍嫂控丈夫顧炎（右）與軍二代女軍人沈靜雯（左）有染。（取材自微博）

江蘇一名袁姓軍嫂日前網爆顧姓丈夫與沈姓軍二代有染，爆料稱沈姓軍二代不以當「小三」為恥，不但公然向袁姓軍嫂大曬與其夫的恩愛，還逼袁姓軍嫂離婚。袁姓軍嫂去年10月向丈夫所屬部隊舉報，卻被「冷處理」。走投無路之下，選擇上網爆料「討公道」。

綜合媒體報導，顧姓丈夫與沈姓小三的部隊不倫戀在網上爆開後，解放軍東部戰區陸軍官方微博3月19日晚發布了73181部隊紀委「關於我部顧某沈某違反生活紀律的查處情況」，通報稱顧某、沈某違反生活紀律情況屬實，已於2月3日依規依紀給予兩人黨紀處分，並調離工作崗位。73181部隊紀委表示，對極個別軍人違反社會公德、家庭美德和個人道德的行為，部隊必定依法依規嚴肅處理，絕不姑息。

袁姓軍嫂表示，與顧姓丈夫自初中起就是同學，其後顧姓丈夫就讀軍校，她自己則進醫科大，後來兩人踏上紅毯，並在2017年生下兒子。但年疫情期間，丈夫長達八個月未回家，後來發現竟搭上了沈姓女同袍。據了解，沈是駐蘇州裝甲旅政委副師職、轉業至蘇州退役軍人事務局某副局長的女兒。

發生軍中婚外情的部隊，是「南京路上好八連」所在部隊。圖為中建三局一公司華東公司曾...
發生軍中婚外情的部隊，是「南京路上好八連」所在部隊。圖為中建三局一公司華東公司曾慰問該部隊官兵。（取材自中新網）

袁姓軍嫂表示，去年8月原本希望與丈夫重修舊好，特意帶著價值2.5萬元人民幣的浪琴表作為生日禮物，到宿舍探望丈夫，不料發現沈女也在場。沈女不但把與顧的恩愛影相給袁姓軍嫂看，還表示「只要你離婚，我們立即在一起」。袁姓軍嫂嘲笑沈女「被白嫖了」，不料對方竟回嗆「我有爽呀」。

據了解，解放軍73181部隊是東部戰區陸軍第72集團軍72特種作戰旅，部隊駐防上海黃埔區。該旅前身是上海警備區特警團，以軍紀嚴明著稱的「南京路上好八連」、戰功赫赫的「葉挺營」均屬該旅。

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