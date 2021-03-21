河北男自稱「古鄗道人」能隔空豐胸 網笑：低智商騙術

男子自稱是「古鄗道人」，用「宇宙能量」隔空揮揮手就能幫人豐胸、增高。（取材自新京報、微博）

揮揮手就能幫人豐胸、增高？河北石家莊有一名男子自稱是「金闕宮道醫館館長」、「古鄗道人」、「武當派傳人」，能通過宇宙能量治療疑難雜症，吹吹氣就可以治好骨折、乳腺肌瘤，吸引不少「信徒」花錢找他治病。石家莊宗教事務局隨後表示，道醫館不存在，都是虛假的，將依法處理。

香港 01報導，據網傳視頻片段顯示，一名身著黑色外套的男子，用手指對著排成一列的女子隔空比劃，有被「豐胸」的女子稱，「做著做著（胸）就大了，現在還在脹」；也有人說，「原來的（胸圍）是87cm，剛才做完量了一下是91cm，然後師傅又給做了一遍，就到了93cm」。

據了解，該男子自稱是「古鄗道人」、「金闕宮道醫館館長」，他宣揚用道家的功法，讓人增高、豐胸、減肥等。該男子宣稱，「不用藥，不用手術，一般增高三到五公分沒問題，當場就有效果。增高1公分收15000元（人民幣，以下同，約230美元）」、「在碗裡畫一個符咒，通過宇宙力量，就能治療疑難雜症，這叫『萬病一碗水』」。

報導指出，該男子還開設有「古鄗道人培訓班」，加入四天收費6800元（約1045美元），加入美容風水班收費11300元（約1736美元）；若與「古鄗道人」有緣，再交13800（約2120美元）就能與其成為師徒關係。

據上游新聞報導，「古鄗道人」受聘於河北瀕湖健康管理有限公司，假裝神醫就是為了招收學員、辦班收費，影片中那些自稱有效果的顧客，大部分也是花錢請來的。

石家莊宗教事務局表示，石家莊確有金闕宮，但道醫館不存在，也沒有古鄗道人，「都是虛假的、違背國家明文規定的」；石家莊鹿泉區道教協會也發聲明闢謠，稱該醜陋現象與金闕宮、道教均無任何關係，呼籲民眾遇此情況即時報警。

石家莊無極縣市場監管局日前查處「古鄗道人」的經營公司註冊地，執法人員表示，經查該公司註冊地無經營場所，或涉異地經營，將依法處理，如涉嫌犯罪將移交警方。

對此，有網友評論，「都2021年了這玩意兒還能騙到人」、「這些人不應該豐胸，應該去豐豐腦子」、「這麼低智的騙術竟然還能騙到人」。