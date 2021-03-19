出獄1年多 「炫富網紅」郭美美賣減肥糖被捕

因為涉嫌在減肥食品中添加違禁藥物，郭美美被押進了上海張江看守所。(取材自微博)

上海浦東警方日前偵破一起生產、銷售添加違禁成分「西布曲明」減肥食品案件，逮獲並刑拘32名嫌疑人。媒體引述消息人士稱，其中一名犯嫌是出獄才一年多的知名炫富女、搞垮中國紅會的郭美美。郭美美若被定罪，這將是她於2014年7月因開設賭場罪被判刑、2019年7月刑滿釋放後的「二進宮」。

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上海市公安局官方微博 昨天發布通報指出，浦東警方11日成功偵破這起案件，共逮獲生產人員26歲曾女、26歲周女、30歲郭女等32名犯罪嫌疑人並已予刑拘。多家媒體報導稱，消息人士透露，其中的30歲的郭女就是郭美美。

網易娛樂報導，郭美美的微信 朋友圈發布了大量關於「Chenk減肥糖」的廣告及聊天截圖，一盒減肥糖售賣699人民幣（約107美元）。從截圖信息了解到，這款「Chenk減肥糖」服用後，會產生飽腹感，也會引起食慾不振，需要多喝水。至於郭美美此次涉案的含「西布曲明」減肥食品是否與此有關，尚無相關說明。

郭美美的微博信息最後一次更新是在3月8日，是她的新歌信息。郭美美的微信朋友圈最近更新於3月10日，內容是一網民向她轉帳2千元用於整形的微信截圖。

提起郭美美，只要是上網的網民幾乎無人不知。郭美美於2011年因在微博以「中國紅十字會商業總經理」的虛假身分高調炫富走紅。據新華社2014年報導，北京 警方當時破獲一個在世界盃期間組織賭球的犯罪團伙，郭美美被捕後坦承為牟取暴利開設賭局，後被以開設賭場罪被判刑，於2019年7月刑滿釋放。

紅星新聞報導，警方當時並透露，郭美美自稱其簽約了某演藝公司，該公司安排的50場的「商演」，經警方核實其實不足20場，更多的卻是藉「商演」為名從事性交易。

文匯報當時報導，郭美美被捕後，曾在北京市某看守所內表示：「在裡面的這段時間，回想自己這幾年所做的事情，我非常後悔。出去以後，我不會再去賭博、炫富或者去做一些違法或違背道德的事情，會踏踏實實做人」。

郭美美出獄後高調如舊，成為DJ駐唱歌手，出入各大酒吧娛樂場所商演。網易娛樂稱，郭美美說她出獄後曾嘗試開淘寶服裝店，但上線三天便關店。此後入股一家整形醫院，同時也在全國各地開始接商演。年前她曾在社交帳號曬出新車，一輛粉色勞斯萊斯。

澎湃新聞報導，90後的郭美美算得上「資深網紅」。她出生在湖南益陽的一個單親家庭，父親有詐騙前科，母親長期經營洗浴、桑拿、茶藝等休閒服務。她的成長環境，可能一定程度上塑造了今日的郭美美。

郭美美此次若再被定罪，算起來，從出獄到此次「二進宮」，郭美美只自由了一年多的時間。