「​淘寶一姐」薇婭半月板開刀上熱搜 閱讀量逾4億

主播薇婭在微博上曬出自己在醫院做半月板縫合手術的照片。（取材自微博）

與「口紅一哥」李佳琦齊名的「淘寶一姐」薇婭，10日在微博 上曬出了自己在醫院即將做半月板縫合手術的照片，並評論道：「人家主播動手術是聲帶息肉切除，我動手術是半月板縫合，也不知道到底幹的事（是）主播還是運動員，不過一切安好，過兩天賽場見。」一時間，該微博衝上熱搜，閱讀量超過4.2億。

搜狐網報導，近日，主播薇婭在社交圈發文：「一切安好，過兩天見」，同時曬出了一組住院的近照。畫面中，薇婭穿著病號服躺在病床上，看上去氣色良好。

來源：YouTube

但因為曬照包裹了膝蓋，很多人也是充滿詫異。薇婭的主要工作就是一名主播，每天高強度工作直播，出問題的很大可能是聲帶，薇婭做手術的部位卻是腿。不少人，也是紛紛留言表示擔心。面對網民的集體熱議，薇婭也是在評論區給予了手術說明。

薇婭在微博上的發文。（取材自微博）

薇婭表示，「人家主播動手術是聲帶息肉切除，我動手術是半月板縫合，也不知道到底幹的是主播還是運動員」。一席話，也是逗翻了不少網民。

都市快報報導，半月板位於人的膝關節部位，一般人印象裡，上了年紀的人才會腿腳不好、膝關節部位出問題，為什麼今年36歲的薇婭，竟要做半月板手術。

「實際上，二、三十歲的年輕人確實是半月板損傷的主要人群。」浙江大學醫學院附屬第一醫院骨科林向進主任醫師表示，這是因為，半月板損傷大部分都是由運動引起，年輕人運動較為活躍，受傷的也就多。