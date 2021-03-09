收到網友「遊戲遺產」… 貴州男及時報警救回燒炭的他

許多年輕人靠打手機遊戲舒壓。圖為廈門一場手機遊戲全民挑戰賽。（中新社資料照片）

來自湖南株洲的小羅曾經家境殷實，後家道中落、工作不順、母親患病等打擊讓他十分消極，整日靠遊戲度日。

瀟湘晨報報導，日前，生活中沒什麼朋友的小羅把遊戲裡好不容易獲得的裝備都送給了遊戲中結識的好友小張，希望小張能收下他的「遺產」。小張一下慌了神，擔心小羅發生意外，立馬聯繫警方。正是網友的這一通報警電話，挽救了一名還處於大好年華的小伙。

據報導，小張報警時稱，小羅最近言語中透露出非常低落的情緒，小羅視他為最親密的網友，想將遊戲裝備送給他，稱這是唯一的「遺產」。小張感覺到，小羅可能有輕生舉動。

小羅只知道小羅是株洲人，卻不知道具體住址。上個月底小張突然聯繫不上小羅，情急之下報警求助，把他知道的所有信息迅速向貴州警方報告，請求支援。貴州警方很快找到了小羅住址。

值班民警遊進清接到指令後立即驅車前往小羅住處，急促敲門後，小羅終於打開門迎接民警進門，民警見到滿臉沮喪的小羅。他獨自居住，房間內物品散亂，窗台上有一盆燒過的炭火，是他前一天晚上關閉門窗後點燃的。但小羅身體並無大礙，只是說頭有點痛。可能是炭火比較少，沒有對小羅身體造成很大影響。

進門後，遊進清表明了來意，對小羅的情況進行了解：小羅今年24歲，曾經家境殷實，後家道中落、工作不順、母親患病等打擊讓他對生活失去信心，整日靠遊戲度日，甚至想走上絕路。

隨後，遊進清對小羅耐心開導：「小伙子，看你條件這麼好這麼年輕，以後還有很大前途，別灰心。」聽到民警的開導鼓勵，小羅一下子打開話匣子，兩人聊起來。

談到把遊戲裝備當「遺產」送人，小羅告訴民警，他平時生活中沒什麼朋友，貴州的小張是他最親密的網友，這些遊戲裝備都是他好不容易獲得的，所以想送他。

經過遊進清耐心勸導，小羅決定放棄輕生念頭，堅強地生活，第二天會去上班。遊進清還不放心，把小羅情況告訴小區物業和其家屬，囑咐他們密切關注，及時與警方交流情況。

遊進清表示，小羅媽媽日前告訴他，小羅現在正在走出情緒低谷，每天正常上班，狀態還可以。「希望他以後健康平安，一切順利。」遊進清說。