截癱女孩成「時尚博主」還打3份工 網友感動點讚

孫晨璐自己煮麵。(取材自紫牛新聞)

近日，一則名為《癱瘓者的日常生活大公開》的視頻衝上B站的熱榜。視頻中29歲的孫晨璐，在網上分享自己的日常生活，鏡頭裡，她真實、漂亮、樂觀。2017年她遭遇車禍 導致高位截癱，孫晨璐用視頻記錄生活，漸漸成了一名時尚博主。她說：「看到我的經歷能夠激勵其他人，我會繼續努力，實現夢想也幫助別人。」

影音來源：YouYube

紫牛新聞報導，在很多社交平台，孫晨璐以「璐英流」的帳號分享自己的日常，和大部分時尚博主一樣，她漂亮、愛美，對化妝品如數家珍；喜愛美食、旅遊、拍照，曾遊歷過20多個國家。25歲時一場車禍讓她成為一位高位截癱患者，再也無法移動頭部和雙臂以外的部分。

在視頻裡，孫晨璐艱難展示著一位截癱患者是如何挪動四肢起床的，「因為晚上一個姿勢躺上三、四個小時，起來時全身僵硬得像木頭一樣，麻木脹痛，是我睜眼時大腦的第一個反應，依靠手臂的力量側身坐起來，這動作我練習了三年……」。

這則視頻打動了很多人，屏幕上持續滾動著網友留下的彈幕：「姑娘！加油！」在孫晨璐的帳號裡，還有展示她自己化妝的視頻，只見她把化妝刷夾在無法伸張的手指之間，一點點為自己上眼影、畫眼線。這些視頻真實地記錄下了一個截癱患者挑戰生活中的困難，堅強生活的畫面，給粉絲很多驚喜與感動。

據報導，孫晨璐是貴陽人，畢業於上海對外經貿大學，在英國布里斯託大學完成了碩士課程的學習。

2017年1月21日，孫晨璐剛剛過完25歲生日，計畫在新加坡 迎接新年到來。當時，她坐在機場 大巴的後排，突然一聲巨響，躺在地上，二、四、五、六節頸椎粉碎性骨折，脊柱神經受損。三進ICU、五次手術才擺脫生命危險，但從此只能坐輪椅，孫晨璐也把自己封閉起來了。

出事後的兩年，孫晨璐每天都在醫院進行康復訓練。一次與護工發生爭吵，情緒無處宣洩，於是花四個小時，用語音輸入和一根手指頭將經歷和心事傾訴在社交平台上，沒想到收到網友許許多多的鼓勵。

報導稱，平台方2020年邀孫晨璐參加一個演講，她意識到通過互聯網「分享」自己開啟新生活，於是開始運營社交帳號，把曾經一度與外界「斷聯」的生活重新「通上電」。

除了博主工作，孫晨璐還有著其他三項工作。一是負責一家留學中介的文案工作，二是參與了一項翻譯工作，在1月底已經完成，即將出版。此外她還在朋友圈賣一些水果，作為副業。

報導指出，孫晨璐接下來有新的生活計畫。她計畫出關於英語學習方法的視頻；計畫去網友推薦的湖南，可能會帶回新的冰箱貼；還計畫十月份參加殘運會的乒乓球比賽。