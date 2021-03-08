我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國稅局找不到人 百萬人恐無錢領

NBA／西蒙斯展現驚人彈跳力 獲灌籃大賽冠軍

截癱女孩成「時尚博主」還打3份工 網友感動點讚

中國新聞組／北京8日電
孫晨璐自己煮麵。(取材自紫牛新聞)
孫晨璐自己煮麵。(取材自紫牛新聞)

近日，一則名為《癱瘓者的日常生活大公開》的視頻衝上B站的熱榜。視頻中29歲的孫晨璐，在網上分享自己的日常生活，鏡頭裡，她真實、漂亮、樂觀。2017年她遭遇車禍導致高位截癱，孫晨璐用視頻記錄生活，漸漸成了一名時尚博主。她說：「看到我的經歷能夠激勵其他人，我會繼續努力，實現夢想也幫助別人。」

影音來源：YouYube

紫牛新聞報導，在很多社交平台，孫晨璐以「璐英流」的帳號分享自己的日常，和大部分時尚博主一樣，她漂亮、愛美，對化妝品如數家珍；喜愛美食、旅遊、拍照，曾遊歷過20多個國家。25歲時一場車禍讓她成為一位高位截癱患者，再也無法移動頭部和雙臂以外的部分。

在視頻裡，孫晨璐艱難展示著一位截癱患者是如何挪動四肢起床的，「因為晚上一個姿勢躺上三、四個小時，起來時全身僵硬得像木頭一樣，麻木脹痛，是我睜眼時大腦的第一個反應，依靠手臂的力量側身坐起來，這動作我練習了三年……」。

這則視頻打動了很多人，屏幕上持續滾動著網友留下的彈幕：「姑娘！加油！」在孫晨璐的帳號裡，還有展示她自己化妝的視頻，只見她把化妝刷夾在無法伸張的手指之間，一點點為自己上眼影、畫眼線。這些視頻真實地記錄下了一個截癱患者挑戰生活中的困難，堅強生活的畫面，給粉絲很多驚喜與感動。

據報導，孫晨璐是貴陽人，畢業於上海對外經貿大學，在英國布里斯託大學完成了碩士課程的學習。

2017年1月21日，孫晨璐剛剛過完25歲生日，計畫在新加坡迎接新年到來。當時，她坐在機場大巴的後排，突然一聲巨響，躺在地上，二、四、五、六節頸椎粉碎性骨折，脊柱神經受損。三進ICU、五次手術才擺脫生命危險，但從此只能坐輪椅，孫晨璐也把自己封閉起來了。

出事後的兩年，孫晨璐每天都在醫院進行康復訓練。一次與護工發生爭吵，情緒無處宣洩，於是花四個小時，用語音輸入和一根手指頭將經歷和心事傾訴在社交平台上，沒想到收到網友許許多多的鼓勵。

報導稱，平台方2020年邀孫晨璐參加一個演講，她意識到通過互聯網「分享」自己開啟新生活，於是開始運營社交帳號，把曾經一度與外界「斷聯」的生活重新「通上電」。

除了博主工作，孫晨璐還有著其他三項工作。一是負責一家留學中介的文案工作，二是參與了一項翻譯工作，在1月底已經完成，即將出版。此外她還在朋友圈賣一些水果，作為副業。

報導指出，孫晨璐接下來有新的生活計畫。她計畫出關於英語學習方法的視頻；計畫去網友推薦的湖南，可能會帶回新的冰箱貼；還計畫十月份參加殘運會的乒乓球比賽。

時尚博主孫晨璐。(取材自紫牛新聞)
時尚博主孫晨璐。(取材自紫牛新聞)
孫晨璐在給自己化妝。(取材自紫牛新聞)
孫晨璐在給自己化妝。(取材自紫牛新聞)
躺在病床上的孫晨璐。(取材自紫牛新聞)
躺在病床上的孫晨璐。(取材自紫牛新聞)
孫晨璐艱難地起身。(取材自紫牛新聞)
孫晨璐艱難地起身。(取材自紫牛新聞)

車禍 新加坡 機場

上一則

港新增16確診 復必泰第2批75萬劑運抵

下一則

「馬雲就是不想員工舒服」 阿里員工貼文吐槽996、361

延伸閱讀

醫師林榮松談新冠：台灣防疫太厲害 建議有疫苗就打

醫師林榮松談新冠：台灣防疫太厲害 建議有疫苗就打

華醫綜結美疫情何以「一枝獨秀」 堅持叫「武漢病毒」

華醫綜結美疫情何以「一枝獨秀」 堅持叫「武漢病毒」
金魚並排「看電視」？ 網友笑：7秒記憶看了個寂寞

金魚並排「看電視」？ 網友笑：7秒記憶看了個寂寞
吃土短片36萬人圍觀…炒熱商機 1斤黃土賣18元

吃土短片36萬人圍觀…炒熱商機 1斤黃土賣18元

熱門新聞

記者採訪時，被扶大媽說，她不是不講道理的人。（視頻截圖）

少年扶倒地鄭州老人 反被索賠777美元 老婦：我良心過得去

2021-03-01 10:00
河北青年小邸相親與女方發生性關係，因拒絕求償被告強姦，他堅稱「兩情相悅」，出獄後提出申訴。 （視頻截圖）

你情我願？相親當天車震 男拒求償被告強姦 出獄爭清白

2021-03-03 14:00
上海浦東機場。(中新社)

最快8月！美中擬取消相互旅行限制

2021-03-04 01:52
一名大媽帶著「老司機資格證」橫行馬路，因逆向行駛而被警方攔下。(視頻截圖)

逆向行駛被攔下…大媽掏出秋名山老司機證 警傻了

2021-03-03 12:00
男子當街被數人圍毆在地。（視頻截圖）

廣東男遭圍毆 友救人不成反輾斃 死者被拖行數十米

2021-02-21 11:00
河南老人假扮乞丐，背著掃碼牌在街上向駕駛討錢，有網友拍下他上銀行存錢的畫面，曝光他是銀行VIP。（取材自上游新聞）

擁4房、存款20萬…河南七旬老乞丐被起底 還是銀行VIP

2021-03-06 10:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
50：49參院通過1.9兆紓困案 拜登：本月就可發1400元

50：49參院通過1.9兆紓困案 拜登：本月就可發1400元
5歲龍鳳胎結婚！父母：他們前世是無法修成正果的戀人

5歲龍鳳胎結婚！父母：他們前世是無法修成正果的戀人
打破40年總統紀錄 拜登上任後「有件事」還沒做

打破40年總統紀錄 拜登上任後「有件事」還沒做
月租過萬、媲美星級酒店 豪華老人公寓正流行

月租過萬、媲美星級酒店 豪華老人公寓正流行
歐普拉專訪結束！哈利：不後悔退王室 是梅根拯救了我

歐普拉專訪結束！哈利：不後悔退王室 是梅根拯救了我