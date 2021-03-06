擁4房、存款20萬…河南七旬老乞丐被起底 還是銀行VIP

河南老人假扮乞丐，背著掃碼牌在街上向駕駛討錢，有網友拍下他上銀行存錢的畫面，曝光他是銀行VIP。（取材自上游新聞）

河南葉縣平頂山葉縣有一位七旬老人，因為覺得賺錢太辛苦，所以成為一名「專職乞丐」，專門裝窮賣慘以吸引人救助他。有網友發布老人上銀行存錢的視頻，「他存了五千，我只存了一千」大嘆上當。原來老人家裡有4間房、20萬元存款，他竟然還是銀行的VIP客戶。

來源：YouTube

紅星新聞報導，平頂山葉縣一位抖音網民發布的視頻引發關注。視頻中，該網民稱，昨天上午剛發了工資，路邊看到一個乞丐，隨手給了他兩塊錢。結果下午去銀行存錢時又碰到了老人，「他存了五千，我只存了一千」。

這位白髮老人姓樊，今年73歲，家住葉縣葉邑鎮高道士村，腿部些許殘疾。他因為專職乞討的行為，成了當地的名人。

多段視頻顯示，在河南平頂山的多處機動車道路段，該老人雙手拄拐、脖子上掛著「求助」文字信息的老人，胸前掛支付寶和微信 收款碼，不時站在機動車前，並用破抹布擦拭擋風玻璃向司機討錢，部分車主看到老人穿著破舊，便施捨其幾元至十元費用，老人收到錢後，會對車主道謝，說出「好人一生平安」、「新年快樂」等祝福語。

經核查，樊男家有平房4間，有老婆、孩子，還有存款20餘萬(約3萬多美元)。樊男因為怕苦怕累，其便冒充身分成為一個專職乞丐裝窮賣慘 ，自2019年10月至今，樊男在平頂山開源路，葉縣昆陽大道、政通街、葉舞路等多個路口，反復糾纏過往機動車駕駛人，存在嚴重的安全隱患。

據村支書介紹，樊男有一兒一女，兒子在縣城有車有房，女兒在河南某地經商，他家有四間平房，不存在貧困的情況，「每次一聽說他又跑出去了，我們就上他家去找人」。

高道士村村支書說，村委會曾多次針對樊男的行為對其進行批評教育 ，樊男妻子王女士也說，家人對於樊男的行為深惡痛絕，多次勸阻，樊男仍我行我素。

日前，因涉嫌詐騙 ，樊男被葉縣警方處以行政拘留14日的決定。經批評教育，樊男已承諾不再出去冒充乞丐乞討。