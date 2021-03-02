中國刑法修正案施行 滿12歲就須負刑責

最新刑法修正案3月起施行，滿12歲故意殺人須負刑責。圖為在河北省廊坊市廣陽區九州鎮中學，廣陽區檢察院檢察官為學生講解法律知識。（新華社）

中國於3月起施行一批新規，包括刑責年齡底線降至12周歲、網路招聘信息不得含有歧視 性內容、懲戒學生可以批評訓導不能傷害侮辱等。

新華社報導，刑法修正案（十一）自3月1日起施行，涉及低齡未成年人犯罪、疫情 防控、金融市場亂象等社會熱點。

修正案對刑事責任年齡相關規定作出調整，已滿12周歲不滿14周歲的人，犯故意殺人、故意傷害罪，致人死亡或者以特別殘忍手段致人重傷造成嚴重殘疾，情節惡劣，經最高人民檢察院核准追訴的，應當負刑事責任。

此外，修正案提高欺詐發行股票、債券罪，違規披露、不披露重要信息罪等資本市場違法犯罪的刑罰；嚴厲懲處非法討債行為，將採取暴力、「軟暴力」等手段催收高利放貸等產生的非法債務的行為規定為犯罪；加大對性侵未成年人犯罪的懲治力度，著力打擊藥品「黑作坊」，將高空拋物、搶公交車方向盤、「冒名頂替上大學」等寫入刑法。

據報導，「網路招聘服務管理規定」自3月1日起施行。規定明確，用人單位向人力資源服務機構提供的單位基本情況、招聘人數、招聘條件、用工類型、工作內容、工作條件、工作地點、基本勞動報酬等網路招聘信息，應當合法、真實，不得含有民族、種族、性別、宗教信仰等方面的歧視性內容。其招聘信息不得違反國家規定在戶籍、地域、身份等方面設置限制人力資源流動的條件。

規定還要求從事網路招聘服務的人力資源服務機構履行網路安全保護義務，確保用戶信息安全。人力資源服務機構應當建立健全網路招聘服務用戶信息保護制度，不得洩露、篡改、毀損或者非法出售、非法向他人提供其收集的個人公民身分號碼、年齡、性別、住址、聯繫方式和用人單位經營狀況等信息。

報導說，「中小學教育 懲戒規則（試行）」自3月1日起施行。根據規則，在確有必要的情況下，學校、教師可以在學生存在不服從、擾亂秩序、行為失範、具有危險性、侵犯權益等情形時實施教育懲戒。

根據程度輕重，規則將教育懲戒分為一般教育懲戒、較重教育懲戒和嚴重教育懲戒三類。其中，嚴重教育懲戒適用於違規違紀情節嚴重或者影響惡劣，且必須是小學高年級、初中和高中階段的學生，包括停課停學、法治副校長或者法治輔導員訓誡、專門人員輔導矯治等。

為防止將體罰和變相體罰作為教育懲戒實施，規則明確禁止實施的不當教育行為，如以擊打、刺扎等方式直接造成身體痛苦的體罰，超過正常限度的罰站、反覆抄寫，辱罵或者以歧視性、侮辱性的言行侵犯學生人格尊嚴等。