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獄警？獄友？郭美美炫出櫃 網友狂猜她是誰

中國新聞組／北京27日電
郭美美與她的愛。（取材自微博）
郭美美與她的愛。（取材自微博）

靠炫富出名郭美美又「炫」了！不過這次不是炫富，而是「炫」自己出櫃了，高調認愛。

搜狐娛樂報導，郭美美出櫃的對象是誰？她在官宣文案中似乎透露了些訊息，她表示：「其實警校出身的你骨子裡都是正義感。我在最落魄一無所有時認識的你，那時我們身分懸殊，看到我被人欺負你會幫我，關心我給我很多溫暖，這種感情一輩子無法磨滅，任何人都替代不了你在我心裡的位置。 」

有了官宣，也就有了隨後的傳聞。有的說，郭美美是在坐牢期間認識到對方，對方為她解圍，讓她十分感動，於是二人順理成章的相識、相熟最後相愛了。不過，馬上有網友提出質疑，因為警務人員是不能染髮、紋身的，而這兩點，郭美美的對象全有。所以網友斷言對方現在的身分並不屬於編制獄警。也有人說，郭美美與自己的對象是獄友，是在坐牢的時候認識的。但這一說法對不上郭美美在文中提到的「兩人身分懸殊」這一點，所以也被否認了。

郭美美靠炫富出名。（取材自微博）
郭美美靠炫富出名。（取材自微博）

90後郭美美，曾於2011年在社交平台上以「中國紅十字會商業總經理」的虛假身份炫富，而引爆「中國紅十字會郭美美風暴」。也曾於2014年7月9日，在北京因參與網路賭球而被警方抓獲，並因此鋃鐺入獄。郭美美還蹭過演員黃景瑜的熱度，當時黃景瑜被再次曝出隱婚家暴事件，她卻自己跳出來說自己曾經交往過男星黃景瑜，還曝出黃景瑜其他醜聞。但不久後就發了道歉聲明，稱自己的確是在造謠黃景瑜。

郭美美與出櫃對象合照。（取材自微博）
郭美美與出櫃對象合照。（取材自微博）

搜狐娛樂用「出走半生，歸來仍然狗血」來形容郭美美的「狗血人生軌跡」，搜狐娛樂感慨道，「當90後還在為考哪所高中能讓自己考大學更有優勢時，郭美美已經在社交平台上靠炫富獲得大量關注因此出名了；當90後還在為考大學的事情焦頭爛額時，郭美美已經因為聚眾賭博被抓入獄了：當90後還剛出社會對未來人生充滿迷茫焦慮時，郭美美已經刑滿出獄了。」

中國 北京 家暴

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