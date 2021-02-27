「別人1年比你媽50年掙的多」天津教師揶揄學生被停職
天津一名肖姓中學女老師近日被揭在訓話期間對比家長收入歧視學生，揶揄學生的父母賺錢比其他人的少，因此「質素」有異，結果音頻被錄下外傳後惹起爭議。天津市津南區教育局證實情況屬實，27日宣布依據「教師資格條例」撤銷該名教師資格。
報導指出，肖女於津南區鹹水沽二中學教數學，其不但為區骨幹教師、學科優秀教師，甚至曾被該校評為「最美教師」。
來源：youtube
音頻顯示，肖女揶揄應屆學生都是平民百姓，強調往屆送到她班的學生的家長不是當官就是家裡條件特別好，事業單位的，更向學生稱：「你爸媽一個月掙多少錢，別怪我瞧不起你！XX的媽媽一年掙的錢都比你媽五十年掙的多，你們素質能一樣嗎？你們能一樣嗎？你反思一下你們的家長有多少素質？」、「以往送到我班裡的學生，家裡都是當官的，要澿條件特別好。你媽媽掙多少錢哪？」
津南區教育局通報稱，肖女嚴重違背師德師風，造成極其惡劣影響，已被撤銷教師資格。官媒也發表評論稱，難以想像這些話出自一名老師之口，強調「三尺講台不容不正之師」。
事後，網上還流傳一份疑似肖女的回應，她在回應中向涉事學生道歉，但就稱：「我給你提供了素材，你錄了，你的無心之舉讓我火了，你不要有任何心理負擔，我不會找你（麻煩），這個你放心。」
她續指出：「就當你成長過程和我開了個玩笑，我依舊把你們當成自己的孩子教育，你們不努力，就會不如你的父母，就會階層下移！望各位家長把這段話讀給自己的孩子，讓孩子安心，別怕！」
事件被揭發後議，網民一面倒批評女老師攀比家長歧視學生，「學校已經變成拼爹戰場」、「這種老師的存在是教育最大的悲劇」、「不知道的還以為錢是你賺的，人家家長們都沒說什麼，你說毛呢」、「雙面教師更可怕」、「你既然敢說何必怕誰錄音」、「最美教師真是打教育局的臉」、「這樣的老師不在少數，她說出了別人想說而沒敢說的話」。
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