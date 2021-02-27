「別人1年比你媽50年掙的多」天津教師揶揄學生被停職

涉事女教師任職學校。（視頻截圖）

天津一名肖姓中學女老師近日被揭在訓話期間對比家長收入歧視 學生，揶揄學生的父母賺錢比其他人的少，因此「質素」有異，結果音頻被錄下外傳後惹起爭議。天津市津南區教育局 證實情況屬實，27日宣布依據「教師資格條例」撤銷該名教師資格。

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報導指出，肖女於津南區鹹水沽二中學教數學，其不但為區骨幹教師、學科優秀教師，甚至曾被該校評為「最美教師」。

來源：youtube

音頻顯示，肖女揶揄應屆學生都是平民百姓，強調往屆送到她班的學生的家長不是當官就是家裡條件特別好，事業單位的，更向學生稱：「你爸媽一個月掙多少錢，別怪我瞧不起你！XX的媽媽一年掙的錢都比你媽五十年掙的多，你們素質能一樣嗎？你們能一樣嗎？你反思一下你們的家長有多少素質？」、「以往送到我班裡的學生，家裡都是當官的，要澿條件特別好。你媽媽掙多少錢哪？」

津南區教育局通報稱，肖女嚴重違背師德師風，造成極其惡劣影響，已被撤銷教師資格。官媒也發表評論稱，難以想像這些話出自一名老師之口，強調「三尺講台不容不正之師」。

疑涉事女教師發文回應。（取材自九派新聞）

事後，網上還流傳一份疑似肖女的回應，她在回應中向涉事學生道歉，但就稱：「我給你提供了素材，你錄了，你的無心之舉讓我火了，你不要有任何心理負擔，我不會找你（麻煩），這個你放心。」

她續指出：「就當你成長過程和我開了個玩笑，我依舊把你們當成自己的孩子教育，你們不努力，就會不如你的父母，就會階層下移！望各位家長把這段話讀給自己的孩子，讓孩子安心，別怕！」

事件被揭發後議，網民一面倒批評女老師攀比家長歧視學生，「學校已經變成拼爹戰場」、「這種老師的存在是教育最大的悲劇」、「不知道的還以為錢是你賺的，人家家長們都沒說什麼，你說毛呢」、「雙面教師更可怕」、「你既然敢說何必怕誰錄音」、「最美教師真是打教育局的臉」、「這樣的老師不在少數，她說出了別人想說而沒敢說的話」。