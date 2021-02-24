成都頂級公務機被天降異物擊穿？要花1.8億人民幣修復

成都頂級公務機被天降異物擊穿？修復需花1.8億人民幣。(取材自澎湃新聞)

一架停放在成都雙流國際機場 的灣流G550飛機，在2020年4月25日因為「天降異物」造成右機翼被擊穿。經過10個月調查後，砸中這架飛機的異物來自機場外地鐵施工區域，該機修復費用預估為約1.86億元（約2880萬美元 ），是新機價格的60%。

澎湃新聞報導，這架頂級公務機G550/B-8275飛機是由北京漢宇航空公司託管，在執行杭州至成都飛行任務後停靠於雙流機場。

去年4月26日9時28分，雙流機場保潔員在飛機下方發現螺釘等零件，機坪監管員B-8275飛機右機翼有損傷。漢宇航空機務檢查發現飛機右機翼中部被擊穿，機翼損傷口內部有一塊狀金屬殘留物。

因事件涉及民航外單位，四川監管局協調四川省公安 廳機場公安局參與調查。經一個多月的走訪、調查和分析，最終確認該金屬物來自508機位南側機場圍界外施工區域，涉事工地為成都軌道交通19號線二期工程土建3工區。

調查報告稱，2020年4月25日凌晨3時37分許，該施工區域的一門式起重機進行施工作業時發生故障產生爆炸，導致其主起昇機構制動輪碎裂，碎裂件飛出，砸中飛機右機翼。

報導指出，B-8275飛機的修復費用預估為2880萬美元，超過新機價格（4500萬美元）的60%。目前B-8275飛機已不再由漢宇航空代管，該機所有權人國際機械設備進出口貿易公司仍在等待相關單位的賠付。