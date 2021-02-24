長沙女坐貨拉拉跳車亡 被拘司機：語氣不好 女孩可能跳窗想逃

近日，「長沙23歲女生在貨拉拉App 車上跳窗身亡」一事引發熱議，無錄音無錄像的3次「偏航說」讓整件事充滿疑點。長沙市公安 局高新區分局表示，涉事司機周男涉嫌過失致人死亡罪，已被刑事拘留，案件正在偵查中。

當事人車女於6日在貨拉拉平台下單了搬家貨運服務，上車六分鐘後，司機報警稱車女士跳車自殺，車女於10日搶救無效離世。

新京報報導，涉女子跳車窗貨拉拉司機的家屬首次回應事發經過。涉事司機周男曾告訴家屬，途中確因偏航產生爭執，向對方解釋的時候，語氣不太好可能導致女孩心裡產生恐懼，女孩跳窗可能是想逃離。

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另據中國 青年網報導，事件在網上引發熱議後，貨拉拉回應：正在積極配合警方調查，對該事件中平台應該承擔的責任，貨拉拉不會逃避。周男家屬也稱，周男仍在公安機關配合調查，對於女孩的死亡感到惋惜，該承擔的責任，絕對不會逃避。

但家屬對貨拉拉的這一回應卻「不買帳」，車女家屬認為，貨拉拉公司滿口謊言，在第一次協商過程中曾說車女跳窗是自殺行為，與貨拉拉公司無關。車女家屬稱，直到車女過世後司機及平台一直沒來探望過，並指貨拉拉公司對司機監管不到位。

此次事件中，存在的諸多疑點，也被網友熱議。涉事貨車車內無監控監聽，當晚9點24分車女最後的信息發出到9點30分跳窗的這6分鐘裡到底發生了什麼？涉事司機周男曾在兩次口供中關於為何偏航3次，說法不一。第一次口供中，周男稱偏航是因為「導航壞了」。第二次口供他稱偏航是為了「抄近道」。

此外，車女家屬在重走偏航路線時，從警方處獲悉，事發現場並沒有發現明顯的緊急剎車痕跡。車女家屬質疑，車女在跳窗時，司機為何沒有做緊急剎車處置？