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浙江草叢驚見白布「裹屍」 警掀開看…竟是矽膠娃娃

中國新聞組／ 杭州24日電
浙江永康驚傳「棄屍」，掀開一看竟是矽膠娃娃，報警人大罵丟棄沒公德心。（取材自杭州交通918）
浙江永康驚傳「棄屍」，掀開一看竟是矽膠娃娃，報警人大罵丟棄沒公德心。（取材自杭州交通918）

浙江永康市公安局經濟開發區派出所值班室日前接獲報案，稱在開發區蘇溪村路邊發現一具用白布包裹著的屍體；報案人當時並沒有把白布掀開，警方到場勘驗，發現白布下其實是一具「矽膠娃娃」，令人傻眼。

據杭州交通918報導，報案人沈先生表示，上班途中會經過一塊荒地，19日當天他像往常一樣途經該路段去上班，發現蘆葦叢中扔著一個長條、用白布包著的東西。

報導指出，沈先生覺得不對勁，再仔細一看，這個條狀物從長度和姿態看，明顯是個人形；沈先生大著膽子湊近看了一眼，「雖然沒有把白布打開，但是走近看就知道一定是一個人，而且應該是個女人。」他於是立馬報警。

開發區派出所領導和民警到達現場後進行步勘察，報導說，民警從外部的形狀上看，確實像是一個人體的形狀；一邊對現場採取相應保護措施，一邊小心用工具挑開白布在腳部位置的一角。暴露在眼前的確實是一隻腳，肉色的膚色，腳趾甲上還有鮮豔的指甲油……待白布整個掀開，原來是 一具被人遺棄在此的矽膠娃娃。

報導稱，確認是一具被人「拋屍」的矽膠娃娃後，民警懸著的心終於落回去了。「誰這麼沒有素質，這種東西怎麼能亂扔呢，還好我膽子大，要是嚇著老人孩子，負擔得起嗎他。」沈先生看到這一幕後，也是氣不打一處來。確定這不是一起案件後，民警隨後聯繫了環衛工人進行妥善處理。

浙江永康驚傳「棄屍」，掀開一看竟是矽膠娃娃，報警人大罵丟棄沒公德心。（取材自杭州...
浙江永康驚傳「棄屍」，掀開一看竟是矽膠娃娃，報警人大罵丟棄沒公德心。（取材自杭州交通918）

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