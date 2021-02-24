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學搏擊被教練打成重傷 17歲高中生恐淪植物人

中國新聞組／廣州24日電
東莞一名17歲男子在拳擊俱樂部訓練中被打成重傷。(取材自南方都市報)
東莞一名17歲男子在拳擊俱樂部訓練中被打成重傷。(取材自南方都市報)

本想送孩子去學拳擊強身健體，不料被教練打成重傷。一名來自重慶的張女士控訴，自己17歲、高中畢業的兒子去年10月到東莞某拳擊俱樂部報名為期三個月的訓練，沒想到卻變成悲劇，孩子恐成為植物人。

南方都市報報導，事發去年11月15日晚上，張女士像往常一樣將孩子送到拳擊俱樂部學習自由搏擊課程，沒過多久就接到俱樂部電話稱，孩子在訓練中，因為太疲累而昏迷不醒，俱樂部已將他送至醫院。

張女士趕到醫院後才發現事情很嚴重。醫院報告顯示，孩子於11月15日晚9時4分入院，有左側額顳頂膜下血腫、小腦幕裂孔疝、瀰漫性腦腫脹、蛛網膜下腔出血等症狀。

面對家屬質問，俱樂部負責人承認是教練「失手打傷」，但聲稱孩子有「先天性疾病」，因而導致情況嚴重。

據報導，上述說辭說服不了張女士，張女士懷疑搏擊俱樂部並沒有按照要求進行安全防護；「如果是戴了頭盔，怎麼會受如此嚴重的傷？」

張女士稱，自己曾要求觀看當天的監控視頻，俱樂部卻表示已經將視頻移交給警方，警方則回覆稱當天的監控視頻已被損壞。

在醫院裡熬了三個多月，張女士感覺快撐不住了，無論是精神上還是物質上。花光了積蓄，最後孩子還可能會成為植物人。最讓她感到鬱悶的還是，涉事的拳擊俱樂部好像什麼事都沒有，自己的孩子是在他們俱樂部上課期間被他們的教練打傷的，但俱樂部和教練都好像不用負責任。

對此，東城公安分局22日表示，已依法對嫌疑人阮某進行刑事拘留，該案仍在進一步調查中。

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