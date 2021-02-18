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妄想一夜致富…新疆貪官買彩票 5年砸百萬

中國新聞組／北京18日電
賽力克5年花100多萬元買彩票，幻想靠彩票一夜致富，卻走上了不歸路。此為示意圖。（取材自西湖之聲）
賽力克5年花100多萬元買彩票，幻想靠彩票一夜致富，卻走上了不歸路。此為示意圖。（取材自西湖之聲）

新疆塔城市官員賽力克由於沉迷買彩票，短短五年間就花了上百萬元，不僅傾家蕩產、四處借貸，更不惜收受賄賂、剋扣群眾財物。去年10月，塔城市紀委監委對賽力克立案審查調查並對其採取留置措施。他懺悔到：「彩票毀了我的一生！」

觀察者網報導，2016年，賽力克在朋友介紹下走進彩票店，購買了他人生中的第一注彩票，中了300元（人民幣，下同，約46美元），這種不勞而獲的感覺讓他感覺格外興奮。之後，他在2016年到2020年，短短的5年間，將100多萬元（約15萬美元）用來買彩票，僅在2019年，就花費40餘萬元。

賽力克變得不思進取、無心工作，他一門心思對彩票做起了研究，將自己積累了半輩子的家底全部投了進去。賽力克回憶，自己在外面欠了幾十萬，那段時間催債的電話都快打爆了。

為了填補漏洞，他開始違規從事營利活動，與工程商合夥承攬工程，並在收到牧民繳納的建房款後，私自扣下其中24.25萬元（約3.7萬美元），為此導致11套抗震安居房未建設。此外，他還將收取的牧民草場管理費用於個人開支，甚至剋扣群眾財物，擅自將牧民用於償還牧業貸款的資金用來給自己還貸。

被問到那些錢的去向，賽力克只回答道：「全部用來買彩票了。」賽力克向辦案人員懺悔，「本以為彩票可以讓我發家致富，沒想到，不僅讓我賠盡了家當，還走上了違紀違法的道路。我的黃粱美夢算是徹底醒了。」

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