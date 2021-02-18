牛被毒死持槍報復？黑龍江68歲男殺7人潛逃 隔天喪命

涉案兇嫌。（取材自微博）

黑龍江北安市68歲男子魏曉軍16日持槍殺害七人後，潛逃至附近深山。北安市公安 局17日懸賞10萬人民幣 對其進行通緝 ，不料，當天在案發現場附近發現犯罪嫌疑人遺體及作案槍枝，目前，案件調查和善後工作正在進行中。

綜合界面新聞、搜狐報導，據北安市警方懸賞通告顯示：犯罪嫌疑人魏曉軍，戶籍地是黑龍江五大連池市，現住黑龍江北安市石泉鎮永躍村，身高167cm，體型較瘦。

據知情人透露，犯罪嫌疑人魏曉軍殺人動機是他家的十頭牛被人全部毒死。於是，在16日晚，他持槍殺害了所有他懷疑的人。這些被殺的人分別來自四個家庭，都是同村村民。

報導更提到，魏曉軍案發後持槍在逃，公安機關當時還出動大量警力追捕，甚至有調動直升機。

另據極目新聞報導，永躍村一名在村子裡開了小賣部的村民表示，他的小賣部離魏曉軍家只有不到百米距離，幾乎每天魏曉軍都要到他的鋪子裡買菸，「每次都是14元的利群」。

該村民稱，魏曉軍是一名養牛戶，平時待人和善，每次到店裡買菸都會和他嘮嗑，但他從未聽魏曉軍說起過與幾個受害者家庭有矛盾。他很難相信平日里十分和氣的老人，竟會做出那樣殘忍的事。

報導稱，多位網友留言稱，魏曉軍養的牛被人毒死，才有了持槍殺人的瘋狂行徑。關於這一說法，永躍村一名村幹部表示，情況並不屬實。

永躍村另一位村民則稱，確實有牛被毒死，但那些牛並非是魏曉軍的，而是幾個被害者家庭的，至於案發具體情況他並不清楚。