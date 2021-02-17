女友作客舅舅家突生產 男友不知地址 警逐戶敲門救人…

警方把產婦和孩子抬上擔架。（取材自杭州網）

大年初二凌晨，杭州110接到一通遙不尋常報案電話，人在餘杭22歲青年張宇報案稱，女友韓琳挺著大肚子、獨自到蕭山寧圍百富聯合國 際的舅舅家做客，突然生產了需要救護車；由於不知道確切地址，警方只好挨挨戶敲門，最後打通韓琳電話，將她送往醫院，母子平安。

據杭州網報導，當時最令110指揮中心著急的是，張宇並不知道女友韓琳舅舅家地址，於是迅速聯動了120，同時指令屬地寧圍派出所出警。「這種情況，第一反應就是要趕快去救人，晚一秒都有可能會出事。」從警12年的寧圍派出所34歲民警趙罕波說。

報導指出，第一波警力4分鐘後即趕到該小區，趙罕波和其他機動巡邏力量也陸續拍馬趕到，四面八方迅速集結的將近20名警力，挨家挨戶敲門，「樓有十幾層，一層又有幾個房間，有的房間住的人回去過年，加上夜深了很多人都休息了，敲門都沒回應。但是時間就是生命，確定不了房間號，我們就家家敲門。」

幾分鐘後，民警終於打通了韓琳的電話，接電話的是韓琳的舅舅和舅媽，他們此前還不知道自己的外甥女遇到了緊急情況。報導說，確認了門牌號，趙罕波和同事立刻找到了韓琳舅舅家，這時救護車也趕到了。

「當時我們趕到的時候，小孩子已經生出來了，產婦的情況很不好，我當時看到很擔心的，地上全是血，她臉色都白了，眼睛睜著卻沒有什麼意識，我們和醫護人員喊她也沒有回應。」報導說，趙罕波趕緊和醫護人員一起將小孩和產婦安置好，準備將人送到樓下等候的救護車上時，發現電梯太短，救護車上的擔架進不了電梯。

「趕快把人抬下去！」趙罕波和同事決定將產婦抬到電梯中，「她體型比較大，體重也不輕，我們抬著她，為了確保她安全，我整個人跪在電梯上，讓她壓在我身上。」

報導稱，張宇很感激未婚妻給自己的這份最好的新年禮物，也非常感謝蕭山公安 的民輔警們火速趕到化險為夷。他說等出院了就要抱著孩子去領證，讓這個牛寶寶一起見證爸爸媽媽的愛情。