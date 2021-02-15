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安徽男3萬年終藏被窩 妻子大掃除「天女散花」

中國新聞組／北京15日電
妻子曬被子時，將一名男子藏在被子裡的年終獎現金全抖了出來，現金從陽台掉落樓下，灑了一地。（視頻截圖）
妻子曬被子時，將一名男子藏在被子裡的年終獎現金全抖了出來，現金從陽台掉落樓下，灑了一地。（視頻截圖）

不少公司在歲末時發放年終獎金。安徽一名男子突發奇想，將3萬元（人民幣，下同，約4646美元）的年終獎金藏在被子裡，想不到卻被妻子大掃除、曬被子時「抖出」，大量百元紙鈔散落一地，全掉到樓下天井。

澎湃新聞報導，安徽滁州一名女子日前將棉被抱到屋頂上晾曬，正在拍打棉被清除灰塵時，樓下鄰居卻發現，不斷有百元紙鈔從棉被中飛出。樓下住戶紛紛趕出來查看，並向女子詢問「怎麼辦啊」，她則不慌不忙地說「等一下啊，我下去撿」。

等到女子的丈夫回家，一問之下她才知道，原來是丈夫將月初領到的年終獎金藏在棉被裡，原想當作私房錢使用，不料卻因此曝光。

網友對此紛紛為丈夫「哀悼」：「這麼多錢呀！是準備買新的搓衣板呢？」還有人說：「打算搞個私人資金管理有限公司，專門保管私房錢。」

另據南方都市報報導，東莞則有人誤丟裝有1.1萬元（1703美元）的袋子，幸好在環衛工人的幫助下順利找回，成為年節中小小的暖心故事。

東莞市塘廈鎮市民陳女士在除夕夜，誤將裝有1.1萬元現金的袋子當成垃圾扔了，急得求助城管部門。當時失物已到諸佛嶺同興轉運站，與近10噸垃圾混在一起。

在相關部門派出一台挖掘機和數名環衛工人到場協助後，在工人黃尚歡憑藉經驗判斷出失誤可能位置，並開挖搜尋後，經過一個多小時努力，終於找到裝有現金的袋子。事後，陳女士特意寫了一封感謝信，為環衛工人和塘廈城管分局點贊。

東莞市民誤將1.1萬元現金當垃圾扔了，環衛工人快速尋回。（取材自南方都市報）
東莞市民誤將1.1萬元現金當垃圾扔了，環衛工人快速尋回。（取材自南方都市報）

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