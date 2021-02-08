打死上百隻鳥 只為給孫嘗鮮…爺爺的特殊年貨觸法了

高郵一老漢給孫子備「年貨」，半年來用彈弓鋼珠打死上百隻鳥。（取材自紫牛新聞）

江蘇高郵有一名老漢為了給孫子備「年貨」，半年來用彈弓鋼珠打死上百隻鳥，凍在冰櫃內，被轄區民警走訪時，發現他家大冰櫃裡藏著「小秘密」，由於該行為已觸犯法律，案件正在進一步審理中。

紫牛新聞報導，老漢兒子一家在外地工作，因為疫情 ，長時間未能回老家，老漢十分想念才幾歲的孫子。馬上要到春節了，老漢為了給孩子備一份特殊的「年貨」，想到弄點野味給孫子嘗鮮，累計打了上百隻小鳥凍在冰櫃內。

從2020年8月份開始，高郵警方通過偵查手段發現，有人從網上購買鋼珠，這些包裹最終的到達地址是高郵，購買的鋼珠量比較大，懷疑很有可能是氣槍用的。由於氣槍被禁止私人持有，高郵警方通知各社區民警，在日常工作中要注意觀察，發現可疑現象要及時排查。

報導說，高郵市公安 局湯莊派出所民警日前走訪老漢時發現，老漢顯得很緊張，閒談過程中，民警發現老漢家有一個大冰櫃，處於通電運行狀態；民警打開冰櫃，發現冰櫃內存放著大量小不規則的「肉團」，細看發現竟然是一個個被拔了毛的小鳥。

民警詢問老漢怎麼回事，老漢見無法隱瞞才說，因為疫情，老漢和兒孫已經一年多沒見面，老漢十分想念孫子。老漢想到孫子愛吃瘦肉，還聽說野味基本上都是瘦肉，而且營養好。於是，老漢決定給孫子備點「年貨」，給他補補身體。

年輕的時候，老漢玩過氣槍，瞄準能力相當不錯，可是現在不讓玩氣槍了，老漢便想到了彈弓。就這樣，從去8月起，老漢網購了彈弓和鋼珠，正好自家後面有一片小樹林，沒事時他就去小樹林裡打上幾隻。怕時間長壞了，他便將鳥毛拔光，扒去內臟存放在自家的冰櫃內，等著孫子回來享用。就這樣，一天天過去了，老漢不知不覺打死了上百隻小鳥。

警方表示，根據刑法規定，非法獵捕、殺害國家重點保護的珍貴、瀕危野生動物的，或者非法收購、運輸、出售珍貴、瀕危野生動物及其製品的，處5年以下有期徒刑或者拘役，並處罰金；情節嚴重的，處5年以上10年以下有期徒刑，特別嚴重的處10年以上有期徒刑。另外，即使常見的麻雀、青蛙等，只要獵捕達到一定數量，也會被追究刑責。