湖南市場現宰活貓 網友批：不顧疫情還吃野味

攤販以每斤19元的價格出售已宰殺活貓。（視頻截圖）

中國湖南省永州市新田縣一處菜市場，遭爆料有攤販在現場宰殺活貓出售，數量約有上百隻。爆料民眾指出，活貓卻未經檢疫即進入市場，網友怒批攤販殘忍，也擔心傳播更多不明疾病；官方原指當地可售賣活貓活狗，引發輿論關注後則說已責令商戶立即整改，嚴禁宰殺售賣活貓。

香港01報導，爆料的李女士表示，現場約有上百隻活貓，每當有餐廳或一般民眾前往購買，攤主就直接用長鉗將活貓從籠中取出，再用棍子把頭骨敲碎，丟到籃子上秤重和拔毛，並以每斤人民幣 19元（約2.9美元）出售。李女士見狀後立即聯同義工救貓，李女士透露，雖然正值疫情 期間，但該些活貓都未經檢疫，事實上其中一隻獲救活貓，本身就患有嚴重貓瘟。

畫面曝光後網友憤怒直呼「連貓也吃，雞鴨魚豬牛哪個不夠你們吃？」、「疫情都還沒落幕，還在繼續吃野味，根本就是協助病毒傳播」。

對此，永州市市場監督管理局表示，活貓活狗在當地是可以售賣，會在檢疫後才進入市場，但這方面是農業農村局的職能職責。但永州農業農村局就表示，活貓及活狗並不屬於農產品檢驗檢測 範圍內，不需要檢疫，而進入市場就會歸市監局管理。

事件引發關注後，新田縣市監局、農業農村局發布通報，指相關職能部門已責令商戶立即整改，嚴禁宰殺售賣活貓。