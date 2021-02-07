女記者遠嫁青海卻遭家暴 控夫出軌把她打到失禁

女記者馬金瑜(右)撰文控訴丈夫扎西(左)長期家暴，登上熱搜。（取材自觀察者網）

曾在一線城市工作的女記者馬金瑜，曾經自稱為了愛情遠嫁到青海貴德縣，與丈夫扎西養蜂養花、做助農電商 ，更一度被傳為美談。但馬金瑜最近以一篇名為「另一個『拉姆』」的文章，控訴丈夫長期家暴 和出軌，她為了孩子多次隱忍，最近終於帶著三個孩子出逃，文章一出，隨即登上熱搜。

對此，扎西反駁馬金瑜的文章，稱沒有家暴、出軌一事，並說自己發現孩子們被妻子帶走後，至今與他們沒有取得聯繫。

觀察者網報導，馬金瑜曾為多家知名媒體寫過深度報導，也獲得過許多新聞大獎，2012年一次採訪，她遇到蜂農扎西，兩人相戀47天後，她便嫁到位於青海西南部的貴德縣，而後還透過電商開設名為「草原珍珠」的微店，幫偏遠牧區的生態食材找到銷路。

香港 01報導，馬金瑜「遠嫁青海蜂農，從女記者到明星店主」的故事被傳為佳話，她於2017年接受內地傳媒採訪時，曾透露當地條件艱苦，大多女生嫁過來又跑走，扎西害怕她逃跑，因此兩人認識47天就閃婚；而扎西最吸引她的特質是善良，「他的心裡特別乾淨，像山上的泉水一樣」。

不過，「美夢」一瞬即逝，馬金瑜撰文自述長期被暴打，她表示，丈夫於2015年半夜酒醉後，詢問她是否與其藏族男友人有事，然後突然暴打她，「我的眼睛頓時模糊了，拳頭不斷砸在我的頭上」。她表示，當時被打至失禁，暴打一直持續到翌日早上，雖然渾身是血但沒有報警；她自行到醫院治療，並發現自己懷上第三胎。

2017年，丈夫扎西出軌一名藏族女大學生，馬金瑜要求離婚卻遭對方拒絕，期間依然經營微店，借錢入貨，交房租，向工人發工資，交孩子學費。2018年，她終於忍無可忍，帶著三個孩子離開丈夫。

目前，貴德縣婦聯、縣委宣傳部、新街鄉黨委已介入調查。中央政法委也注意到此事，發文表態，指出家暴不是家務事，全社會都應「零容忍」。