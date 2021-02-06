瀋陽月子會所爆肺炎疫情 14嬰兒感染、12重症

瀋陽一所月子會所爆發新生兒集體感染肺炎事件，已被官方證實。（視頻截圖）

新冠肺炎疫情仍在全球延燒之際，瀋陽市一家月子會所14名新生兒被確診肺炎的消息，登上微博熱搜，引發網路熱議。

北京 晚報、人民日報報導，瀋陽鑫享悅時光母嬰護理中心被網民爆料稱有14新生兒集體感染病毒性肺炎入院，其中12名因病況嚴重仍在重症監護室救治，中心卻未在第一時間將病況通知家長，引發家長不滿。瀋陽皇姑區市場監督管理局調查後稱爆料屬實，除勒令中心停業並進行消殺，同時對相關人員進行新冠病毒核酸檢測 ，結果均為陰性。

瀋陽鑫享悅時光母嬰護理中心被網民爆料稱有14新生兒集體感染病毒性肺炎入院，其中12名因病況嚴重仍在重症監護室救治。（視頻截圖）

網曝遼寧瀋陽鑫享悅時光母嬰護理中心（月子會所）內，有14名新生兒感染病毒性肺炎入院，其中部分重症患兒使用呼吸機搶救，有12名患兒住進NICU（新生兒重症監護病房）。

患兒的家長們反映，自第一名患病寶寶於1月16日住院後，該中心從未跟其他家長溝通。「去醫院檢查時有護理師陪同，具體病情他們知道，但從沒提醒過我們要注意防護」，家長們說，直到許多寶寶發病，家長們陸續送去瀋陽市兒童醫院NICU，才發現所有寶寶都生病了。

瀋陽一所月子會所爆發新生兒集體感染肺炎事件，被指管理不當。（視頻截圖）

家長們猜測，除了月子會所隱瞞消息，可能還與管理不規範有關；有家長稱「護理師並非一對一專人服務，進出會所也沒有限制。還存在奶粉勺、口水巾混用的情況」。月子會所向他們表示可通過法律途徑解決，不願與家長繼續溝通。家長們已向公安 、衛生等部門反映問題。對此，月子會所表示，他們已經通知到位。

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姑區市場監督管理局3日接到12345平台轉來的關於鑫享悅時光母嬰護理中心母嬰日常護理不周，造成部分嬰兒被感染為肺炎的投訴，隨即聯合區衛健局等行業管理部門組成工作組開展調查，並由區疾控中心對相關人員進行核酸檢測，檢測結果均為陰性。

瀋陽一所月子會所爆發新生兒集體感染肺炎事件，家長不滿會所未第一時間通知。（視頻截圖）

瀋陽市疾控中心表示，經初步判斷，部分患兒是呼吸道合胞病毒感染，不屬於傳染病範疇，但月子中心存在無消毒制度等不規範管理情況。瀋陽皇姑區市場監督管理局6日通報，已要求該中心停業並進行消殺，同時要求做好患兒家屬與護理中心的協商事宜。