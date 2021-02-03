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疫情曙光！加州新增病例數、住院率全面下降

曾被罵1人毀1城…瀋陽「1號病例」傳去世 官方拒談

中國新聞組／北京3日電
尹老太曾被指責是「一人毀一城」。（視頻截圖）
尹老太曾被指責是「一人毀一城」。（視頻截圖）

瀋陽市已經連續二十幾天無新增新冠肺炎確診病例，網傳「一人毀一城」、四處溜躂感染27人，密接者達到1萬2000人的67歲1號確診病例尹老太已於日前過世，尹老太病發後遭受大量網絡暴力，瀋陽市衛健委表示現況不便透露，也沒有必要針對某個人發通告。

津雲新聞報導，近日在微博上有一條關於尹老太的消息稱，2021年1月30日下午4時，瀋陽市新冠肺炎確診患者尹某某（經治療指標已轉陰性），女性，67歲，因膿毒性休克，在瀋陽六院康復中心死亡。遺體火化後骨灰由家屬自行帶回。

尹老太的主治醫師。（視頻截圖）
尹老太的主治醫師。（視頻截圖）

消息發出後，不少網友都在關注消息的真實性，知情人指出，尹老太去世死亡的消息是真實的，並且尹老太的遺體已經於當天晚間7時至8時進行火化。

瀋陽市委宣傳部相關工作人員指出，尹老太只是眾多病例中的一個，所以沒有必要針對某個患者而專門發公告，對於尹老太是否去世，該工作人員也沒有正面回應。

報導指出，尹老太是目前可以認定的此次瀋陽疫情的第一個病例。瀋陽疫情爆發後，關於尹老太的聲討，也不絶於耳，更有甚者將尹老太的個人信息公之於眾，包括詳細的家庭住址、手機號碼等等，隨之而來的就是其家屬深受網絡暴力的侵害，不堪其擾。

來源：碎片记忆

在此之前，相關部門曾多次對外發布尹老太的病情狀況，包括新冠肺炎檢測轉陰、病情嚴重、掙扎在死亡線上等等。

網友爆料尹老太及其家人多位都是在公安局工作，也指出尹老太在隔離14天後，沒有履行7天居家隔離提前外出等，但這些說法都隨之被闢謠。

尹老太的出行範圍被網民手繪成地圖。（取材自津雲新聞）
尹老太的出行範圍被網民手繪成地圖。（取材自津雲新聞）

尹老太家屬表示，從2020年12月23日凌晨起，也就是個人信息被公開的當天夜裡，他們的手機一直響個不停，每天要接到上百個電話以及信息，並且有人還對其進行了惡意攻擊。自從老人回國後，家屬一直主動配合相關部門，他們其實也是病毒的受害者。

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