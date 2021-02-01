3年來不離棄 安徽女照顧植物人男友 感動54.6萬粉絲

劉寧在照顧彭亞樓。（取材自紫牛新聞）

30歲的安徽合肥小伙彭亞樓，2017年因煤氣中毒成為了植物人，當時相戀不足8個月的女友劉寧主動接下了照顧男友的重任，三年多來不離不棄。劉寧在抖音 上傳兩人的生活影片，至今已吸引54.6萬粉絲，但也有人質疑她在利用男友炒作。

紫牛新聞報導，彭亞樓三年前因一場煤氣中毒事故大面積腦細胞死亡，成了植物人。劉寧回憶起男友出意外最初幾個月，「他躺在床上一動不動，只有呼吸和心跳，連眼睛也睜不開，大小便完全失禁」，當時兩人相戀不足8個月，身邊許多親友都勸她放棄這段感情，但劉寧堅持照顧男友，「一定要等他康復」。

影音來源：中國 媒體視角YouTube

據報導，劉寧在朋友的建議下，開始在抖音平台上傳她和彭亞樓之間的日常小故事。視頻中，彭亞樓躺在病床上，一旁的劉寧喃喃地說：「這傢伙已經在床上躺了三年半了，像臥床三年半的人嗎？你是騙子吧……」這條視頻不到20小時便獲得了3.8萬的點讚量，近一千的評論量。

因為擔心長期臥床會導致肌肉 萎縮，劉寧一有時間就幫彭亞樓按摩，個子嬌小的她透露，最困難的是每天帶男友去康復訓練房，「亞樓身高1.78米，我根本抱不動他，我就用手攥緊他的上衣邊角，提著他的身體，再用腿慢慢抬起他抱住，一點一點地先把他挪到輪椅上去。」

劉寧在幫彭亞樓做康復訓練。（取材自紫牛新聞）

劉寧說，「在照顧亞樓幾個月後，一次我陪他做完康復訓練，將他慢慢抱回床上，我看到一抹淚水突然從亞樓的眼睛中掉了下來，我開心了半天，我覺得那顆眼淚就是希望。」

不少網友關心著他們，並為她的堅持點讚，但也有一些網友質疑她在利用男友炒作，劉寧則樂觀表示，「我從沒想過要宣傳自己，我都是在真實地記錄著生活，在樂觀地解決問題。」

彭亞樓的母親葛玉梅對劉寧不離不棄十分感激，誇讚「她特別細心，別人摔著磕著亞樓了，她都要叮囑好久。我還有一個小兒子在上學，如果沒有劉寧，我真的沒辦法撐下去，她是我見過的最好的女孩。」