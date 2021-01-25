山東金礦救援…没食物、喝泥水 他們堅持14天

獲救礦工雙手合十表示感謝，手裡緊緊攥著一個手電筒。（取材自華商報）

山東煙台棲霞市的五彩龍金礦10日發生爆炸事故，有22名工人被困井下。經過歷時15天搶救，有11名礦工先後獲救。第一位升井的礦工，14天來滴食未進，堅持下來了，還有人每天喝一斤泥水求生；另一人升井後激動地大喊：「我想回家，最想讓家人知道我還活著！」

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華商報報導，11名成功升井的被困礦工，多集中在5中段。救援組組長表示，原本在井下有壓實的障礙物，清障至少需要15天的時間，救援隊24日發現一個可以下放吊籠的間隙，打通一條救援的生命通道，於是受困礦工坐在吊籠中按照傷情由重到輕的順序安全升井。

其中，第一位升井的礦工，他14天失聯沒有吃的，一個人堅持下來，「以前沒發現他，這是一個奇蹟，我們都沒有想到」。他的身體極度虛弱，脫困後隨即被送往醫院重症監護室救治。

隨後，被困於井下5中段的三名礦工順利升井，成為第二批成功困礦工。三名獲救礦工中除一人受傷外，其他兩人狀態良好，被送往醫院救治。

避免陽光刺激，升井的礦工都戴上了眼罩。（取材自央視）

5中段最後兩名被困礦工順利升井，其中一人激動地大喊：「我想回家，最想讓家人知道我還活著！」還有一名礦工升井後，雖然蒙著雙眼，但他雙手合十做出「感謝」手勢，一邊作揖手裡仍緊緊握著一個手電筒。

據報導，事故發生後七天，救援人員打通了一條通至被困礦工所處巷道的鑽孔，並投放手電筒、營養液、藥品、紙筆等物品都被取走。

隔日，井下傳回紙條：「我們在井下22人，井下5中段現有11人，6中段1人，另有10人情況不明。現在大家體力透支嚴重，急需感冒藥、止痛藥、醫用膠帶、外用消炎藥。另有3人有高血壓 。」

現場營養專家介紹，在輸送營養液前，這些被困礦工一直靠喝泥水為生，「他們平時每天喝一斤左右的泥湯水，然後也能排尿一斤左右，說明他們不是絕對的空腹」。

避免陽光刺激，升井的礦工都戴上了眼罩。（取材自央視）

此外，現場發現多位獲救礦工均頭戴「浙江其峰」字樣的藍色安全帽。蒼南礦山井巷協會證實，獲救的被困人員中有浙江其峰公司的工作人員，家屬已從溫州蒼南趕赴山東。