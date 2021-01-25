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車厘子中毒！ 重慶女5天狂吃6斤 拉血便暈倒在廁所…

中國新聞組／北京25日電
女子吃了兩箱車厘子中毒，倒在廁所了。(取材自北晚新視覺)
女子吃了兩箱車厘子中毒，倒在廁所了。(取材自北晚新視覺)

車厘子因為味道酸甜可口，一直備受青睞。這個冬天，車厘子又妥妥地紅了一把，但千萬不要多吃，一名重慶婦女5天吃了6斤(3公斤)車厘子中毒，暈倒在廁所，險些送命。

近日，重慶的王女士回家過節時，親友送了她兩箱車厘子，王女士把這兩箱車厘子洗好後，裝了滿滿兩大袋帶在路上吃。沒想到幾天後，王女士突然腹部一陣絞痛，上洗手間時才發現，竟然全是「血便」。

隨後，王女士來回跑了洗手間20多次，最後暈倒在了廁所裡。家人發現後及時將她送醫。醫生診斷，王女士是車厘子進食過多，引起了鐵中毒或氰化物中毒。

其實不少人像王女士一樣，在進食過量車厘子後，身體都會出現不適感。

醫生介紹，車厘子適量吃對身體是有好處的，可以補血補鐵、美容養顏。但車厘子屬於熱性水果，吃多了容易引起上火、發熱、惡心嘔吐、流鼻血等症狀。因此體質陰虛火旺、患有咳嗽、熱病、哮喘以及有胃潰瘍的人群都不宜吃車厘子。

醫生還表示，我們冬天的時候可以適當吃一些梨、蘋果、柑橘，建議大家在吃所有水果的時候，一個就是正規渠道去購買，第二個回來之後經過認真清洗浸泡再吃，吃的時候盡量多餐，不要一次吃太多。

蘋果

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