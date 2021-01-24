母不識字竟買240萬保險 河南女臥底一年挖出驚人真相…

王女士的母親回憶，中年夫妻經常親自到家來給她推銷保險，由於自己不識字，也不知道自己到底買的是什麼保險。（視頻截圖）

河南焦作一名老婦自2004年起陸續買了高達人民幣 240多萬元（約37萬美元 ）的保險 ，但是老婦不識字也不會寫字，她的女兒王女士因此心生懷疑，為了查清此事，臥底該保險公司一年，收取證據。

紅星新聞報導，王女士發現母親從2004年開始一直在購買泰康人壽保險，從未間斷。王女母親透露，有對中年夫妻經常親自到家來給她推銷保險，由於自己不識字，也不知道自己到底買的是什麼保險，但保險公司業務員告訴她，「買保險的利息比銀行高，銀行會倒閉，而這個不會倒閉。」

王女士表示，母親買保險的240多萬元中，「有部分是自己賣房、賣車的，有母親自己借的，也有父親和哥哥給的」，母親甚至還幫家人投保，但家人卻從未在保單上簽過字。

據報導，王女士的母親表示，保單上的簽名，都是業務員和她的丈夫「幫忙」代簽。

王女士找到男業務員時，對方表示自己並不是業務員，只是陪同妻子去幫助王女士的母親辦理保險業務，並且表示自己也不知道妻子在哪裡。

王女士質問他關於母親買保險的事，他堅稱，自己幫王女士一家人取錢是經過了王女士母親同意，而且表示保單都是王女士母親親自簽字的。王女士反嗆，「我媽都不認識字也不會寫，她怎麼簽的？」該男子竟回答，「給她寫好以後，她描的。」

對此， 焦作市泰康人壽保險支公司的工作人員稱，此事正在調查當中。是否存在違規還需進一步調查，目前保險行業協會正在約客戶，打算將三方約到一起進行調解。