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「抖音第一美女」關濾鏡露真顏 網驚：自體發光根本沒差

中國新聞組／北京23日電
「迅猛龍特蕾莎」關掉美顏後，男主播看到嚇呆。（視頻截圖）
「迅猛龍特蕾莎」關掉美顏後，男主播看到嚇呆。（視頻截圖）

有「抖音第一美女」之稱的網紅「迅猛龍特蕾莎」，近期突然暴紅。1997年生的她有白皙的鵝蛋臉，水汪汪的大眼睛、高挺的鼻子與嫩嘟嘟的紅唇，講起話來自帶撒嬌音，甜美又精緻的美貌圈了大批粉絲；日前她在直播中露出自己關掉濾鏡與美顏的模樣，網民驚呼「依舊美到不行」。

影音來源：YouTube

香港01報導，「迅猛龍特蕾莎」近日在抖音平台上與另一位直播主章魚妹連線，因為玩遊戲玩輸了，所以被懲罰要關掉濾鏡，以無美顏的狀態下出鏡，當她關掉後根本與先前的模樣沒有差別，讓對方驚訝詢問：「你都關掉了嗎？」她馬上回應自己確實都將濾鏡關掉，並坦言自己不管是瘦臉還是磨皮的效果都「開超大」，態度相當坦蕩。

報導指出，「迅猛龍特蕾莎」關掉濾鏡的影片曝光後，也立即被放到微博流傳，許多網友紛紛狂讚她「有開沒開根本沒差」、「依舊美到不行」、「簡直是自體發光」，更有粉絲直呼「這位小姐姐是我在抖音看過最美的一位了」，掀起一波熱議。

據報導，「迅猛龍特蕾莎」也在微博以帳號名「美智子姐姐」活躍中，她曾大方公開自己過往的童年照，看得出從小就天生麗質，長大後靠著化妝變得更加美艷；另外她也曾拍攝化妝教學影片，雖然已經上好底妝入鏡，但是可以看出淡妝的她依舊非常亮眼，加上直播中親民的態度與幽默的個性，不僅吸引許多男粉絲，就連女粉絲也圈了不少。

「迅猛龍特蕾莎」最近人氣急升，獲封「抖音第一美女」。（取材自微博@美智子姐姐）
「迅猛龍特蕾莎」最近人氣急升，獲封「抖音第一美女」。（取材自微博@美智子姐姐）

抖音 微博 香港

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