鼻酸！「沒人看的B站UP主」曝去世 心願：想吃草莓，但太貴了

「墨茶official」去世引發網友惋惜，有人繪圖留言：「對不起，來晚了！我想請你吃草莓！」。(取材自上游新聞)

視頻行業看似光鮮亮麗，不過，中國影音平台B站（BiliBili）一名UP主（上傳影片者）去世的消息近期引發社會討論。據悉，這名UP主疑在貧病交加、飢寒交迫的情況下離開人世，令人唏噓、惋惜。事件關鍵詞「一個沒人看的B站UP主去世」也衝上微博 熱搜。

綜合媒體報導，帳號「墨茶Official」的UP主於10日左右去世；起初是房東發現，通知家屬後，其遺體已火化。

「墨茶Official」並非名人，粉絲不過萬人、28段視頻總播放也僅1.2萬。其之所以引發關注，還是好友發的訃告和對其人生經歷的描述。

據網上公開資料，「墨茶Official」的奶奶生病，因病致貧，父母躲債跑路，自己高中輟學後打工餬口，結果發現鼻子上長了腫瘤 。最後在切除腫瘤時發現罹患糖尿病 ，但無積蓄繼續治療，最後因酮症酸中毒逝世。

上游新聞報導，打開「墨茶Official」的空間動態，讓許多人破防的，是2020年12月21日和29日，他發的兩條動態：「看動態全都在吃餃子，可是我從小到大都沒有在冬至吃過餃子，第一次知道有這樣的習俗。」「我老想吃草莓了。最近被病折磨的吃什麼吐什麼，然後特別特別想吃草莓…可惜草莓太貴了。」

「墨茶Official」的空間動態自從2020年12月31日跨年夜開始，就再也沒有更新過。他留下的最後一句話是：「然而我還在病床上躺著，令人感嘆。」

「墨茶Official」去世消息傳開後，其評論區已經淪陷，B站無數人留言：「對不起，來晚了！」「我想請你吃草莓！」

一名網友將「墨茶Official」在動態裡發布的表情包進行修改後放出，眾多網友紛紛表示「別刀了」、「扛不住」、「哭死」。

1月22日凌晨，B站官方微博緊急更新，向全網徵集「墨茶Official」的具體情況。有網友表示，B站或將認證「墨茶Official」帳號為紀念帳號。

澎湃新聞刊登評論指出，看了「墨茶Official」的遭遇，我們在悲憫之外，其實更多的應該是反思：我們是不是有條件、有能力、有機會留住這個生命？

評論認為，墨茶的遭遇和故事早一點被呈現出來，一個為他治病的眾籌，是可以輕鬆建立的。而他的那些心願，真的很簡單。此外，還該有一些慈善性的機構、福利性的單位、政策性的保障。