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寧波師疑姦13歲女學生 校方撇責

中國新聞組／北京22日電
寧波華茂外國語學校某教師涉嫌強姦學生，受害者家屬到校討說法。（取材自楚天都市報）
寧波華茂外國語學校某教師涉嫌強姦學生，受害者家屬到校討說法。（取材自楚天都市報）

寧波華茂外國語學校遭網友爆料，稱該校某體育老師性侵未成年女學生，家屬與該校交涉卻被高管打壓，並發布了多張聊天記錄截圖及疑似學生家屬在該校交涉的圖片。

綜合媒體報導，寧波華茂外國語學校21日在微信公眾號上發聲明稱，2020年疫情隔離期間，該學校李姓老師與原初中某女生多次在校外約會並因感情發生關係。警方已於去年9月將李逮捕，目前案件已在法院審理階段。正採取積極措施，全力維護該學生的合法權益。

現場有人拉了橫幅。（視頻截圖）
現場有人拉了橫幅。（視頻截圖）

網上流傳片段，一位媽媽在寧波華茂外國語學校外對人哭訴：「那個老師每周五都在辦公室專等女兒，在辦公室強姦女兒」。還有一位男子哭得淒涼，對外人講「我侄女才13歲，他怎麼能下得去手啊？」有媒體指出，性侵事件發生後，受害女生家長曾多次前往學校協商解決無果，迫於無奈才在校門前絕望求助，也因此才讓事件得以曝光。

受害女學生母親周女士表示，女兒在事情發生前性格開朗，學習認真；而事件發生後變得恍惚，時常發呆，成績也降到了班級倒數。整日尋死覓活，有幾次更想要跳樓。

家人查看的手機，發現手機裡的聊天記錄已經被刪得一乾二淨，但在手機相冊裡找到了女兒和李姓老師的聊天截圖。截圖顯示，李每周都用糖果之類的物品，誘惑女兒到辦公室裡發生性關係。周女士還表示，女兒在2019年9月入學寧波華貿外國語學校，一年學費10萬，之所以把女兒送來這裡，是希望給女兒一個好前程，「對學校是很放心的」。

至於校方「因感情發生關係」的說法，周女士則表示，「13歲的孩子，哪懂什麼談戀愛？」

有媒體報導，周女士希望學校承擔相應責任，還表示將索賠733萬。但校方表示可以讓女學生在免費重新讀三年，錢一分都不會賠。

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