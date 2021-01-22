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拿走松鼠冬糧 湘女挨罵歸還+送紅薯 網友：要向松鼠說對不起

中國新聞組／北京22日電
湖南一名女子誤把松鼠冬糧帶回家，遭網民罵翻。 （取材自微博）
湖南一名女子誤把松鼠冬糧帶回家，遭網民罵翻。 （取材自微博）

湖南一名女子日前上山砍柴時，意外發現一個有栗子的洞，從洞裡挖出幾十斤栗子，之後還放上網分享。不過，網民指出這些可能是松鼠冬天的存糧，批評她「缺那點吃的嗎，松鼠一夏天辛苦採的」。女子挨罵後良心發現，去還栗子之餘還送賠禮道歉。

綜合媒體報導，這名女子分享自己去砍柴時，發現一個洞內有栗子，就不停用棍子弄出來，「幾十斤，弄不完，冬有板栗應該是這樣來的」。她回家後還用大鐵桶裝起栗子拍照，更剝開栗子展示果肉。

來源：youtube

不過有網民看到照片後認為，那些栗子很可能是松鼠的冬季存糧，批評「缺那點吃的嗎，松鼠一夏天辛苦採的，就讓她全拿了」、「對你來說是免費的板栗，松鼠沒它會死，妳沒它活得好好的」。有網民分享長沙嶽麓山的小道上有很多洞，裡面好多花生、栗子和瓜子，那些都可能是松鼠的糧食。

女子挨轟後似乎良心過不去，之後拍片說自己當時沒有想這麼多，聽完大家意見後決去拿去還，「全部都還回去了」，只見她將一整桶的栗子不停倒入洞內，兼且送上自家的烤紅薯當「賠禮道歉」。網民還留言提醒她要向松鼠說聲對不起。

女子已將栗子全數歸還，還加碼送紅薯。 （取材自微博）
女子已將栗子全數歸還，還加碼送紅薯。 （取材自微博）

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