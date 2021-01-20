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實名舉報河南濟源市委書記案 秘書長妻遭停職？單位：信息不實

中國新聞組／北京20日電
尚小娟(左一)日前宣讀工會表彰文件。(取材自山東商報)
尚小娟(左一)日前宣讀工會表彰文件。(取材自山東商報)

據濟源網消息，豫港（濟源）焦化集團有限公司針對網傳「遭掌摑秘書長妻子尚小娟被停職」消息，19日發布如下聲明：「尚小娟，女，現任我公司工會主席。網傳『關於對公司黨委委員、工會主席尚小娟同志的處理意見』文件截圖，係不實信息，特聲明。」

來源：YouTube

河南濟源市委書記張戰偉早前被人實名舉報，在公開場合掌摑市政府秘書長翟偉棟，並致對方心臟病發，引發輿論關注。舉報人自稱是翟偉棟妻子尚娟，網上近日就流傳一份豫港（濟源）焦化集團有限公司的內部文件，宣稱該公司黨委委員兼工會主席尚小娟「在網路上發布有關濟源示範區主要領導負面影響的言論」，目前已被停職。

但豫港焦化集團在19日發出嚴正聲明，指上述文件不實，尚小娟仍是公司工會主席。

山東商報報導，豫港（濟源）焦化集團有限公司一工作人員19日表示，尚小娟確實是其公司工會主席，但是對於該文件所指「尚小娟」是否為舉報市委書記的「尚娟」，該工作人員表示這是公司領導的事情，不方便對外透露。

據報導，微博博主「濟源市尚娟」16日發帖，實名公開舉報河南濟源市委書記張戰偉掌摑濟源市政府秘書長、濟源示範區管委會辦公室主任翟偉棟，自己為翟偉棟妻子。

尚娟稱去年11月11日早晨，翟偉棟與其他市領導在機關餐廳角落裡吃早餐時，被河南濟源市委書記張戰偉掌摑。尚娟在帖子中還稱，此事誘發了翟偉棟的心臟病。她作為翟偉棟的妻子，因此實名公開舉報張戰偉，「希望還我丈夫一個公道，不能讓老實人受欺負。」

此事一出，立即引發輿論關注，目前河南省相關部門正在深入調查。

網上流傳的關於「對公司黨委委員、工會主席尚小娟同志處理意見」的文件 。(取材...
網上流傳的關於「對公司黨委委員、工會主席尚小娟同志處理意見」的文件 。(取材自山東商報)

心臟病 微博

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