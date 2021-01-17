全球唯一一隻！ 白色大熊貓3歲了 離開母親自立門戶

前年5月，野外紅外觸發相機拍攝到的白色大熊貓影像。（取材自四川臥龍國家級自然保護區管理局）

四川大熊貓國家公園管理局日前對外發布全球唯一一隻白色大熊貓野外活動影像，新京報報導，專家推算，牠大約3歲，並判斷牠已離開母親「自立門戶」了。

香港 01報導，這隻白色大熊貓2019年5月首次現身專家在野外布置的紅外相機，之後僅在去年2月兩次拍攝到牠的活動，因此畫面異常珍貴。據四川臥龍白色大熊貓保護研究項目執行人譚迎春表示，從影像判斷白色大熊貓長大了不少，相較於小時的通體白色，其成年後四肢的毛髮顯出了淡淡的金色。在去年兩次記錄中，白色大熊貓都是單獨活動，判斷其已不再依賴母親。

畫面顯示，白色大熊貓一時在雪地漫步，一時靜坐沉思，期間在安裝紅外線相機的大樹旁坐下，全程背對，彷彿像個文靜的女孩。3天後，牠現身1公里外山脊上的另一部紅外線相機中，然後用約10分鐘到達山腳，之後離開。

北京 大學生命科學學院李晟研究員表示，白色大熊貓步伐穩健，身體壯實，毛色光亮，可判斷其健康良好，並解釋「白化」現象縱然罕見，但卻廣泛存在於脊椎動物各類群中。通常而言，「白化」是受動物個體基因突變影響引發，但單純的突變不一定會影響生存，正如影像中的白色大熊貓已基本適應了生存環境，狀態良好。