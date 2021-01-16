「腦子發熱」 川男踩踏國旗遭舉報 判囚10個月

2020年10月5日早上，吳男將一KTV外的國旗踩在腳下。(視頻截圖)

四川省夾江縣一位男子在上班途中，扯下路邊的國旗踩踏，遭網友舉報涉侮辱國旗；男子被警察 逮捕後，供稱是心情不好、腦子發熱才做出如此舉動。四川省夾江縣法院日前審理此案，判處該名男子10個月有期徒刑，男子表示不上訴。

上游新聞報導，去年10月，夾江縣吳姓居民在上班途中路過夾江縣一家KTV時，突然跳起來將懸掛在路邊的國旗扯了下來，並將國旗放在腳下踩踏，隨後帶著國旗揚長而去。吳男侮辱國旗的影片在微信 群、朋友圈廣泛傳開，引起網友的強烈譴責，當地媒體也廣泛報導。

夾江縣公安 局接案後，循線找到影片中的吳男，吳男表示，因為當時心情不好、腦子發熱才會踩踏國旗。

日前，夾江縣人民法院公開開庭審理此案，檢察院認為吳男侮辱國旗證據確實，但在到案後如實供述自己的罪行，並自願認罪認罰，建議處以10個月有期徒刑。

據了解，吳男簽署了認罪認罰協議，仍對量刑建議不滿；吳男指出，自己認罪認罰，但10個月太重，「是當時以為簽了能判輕點，沒想到還是這麼重」。後經法庭當庭教育，吳男最終表示願意認可早前的認罪認罰具結書。案件宣判後，吳男當庭表示不再上訴。