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匿名網曬同事送醫照…拼多多工程師被炒

中國新聞組／北京12日電
拼多多最近事件不斷。（取材自中新經緯）
拼多多最近事件不斷。（取材自中新經緯）

中國著名網購平台拼多多，日前傳出一名工程師在網路上發了一張同事被抬上救護車的照片遭公司要求離職。隨後，這名員工又發布了一則視頻，把事發過程及被公司HR約談、遭趕出公司的事情全公開。拼多多官方則回應，不是因為該員工發布「救護車照片」而解雇他，是因為調查發現該名工程師多次發布帶有顯著惡意的「極端言論」，而決定與其解約。

來源：YouTube

綜合媒體報導，該視頻發布後引發網友熱議。部分網友吐槽「996」、「007」和拼多多的「高壓」管理制度，還有網友則質疑網路平台是否向拼多多洩露了用戶的個人信息。

拼多多官微指出，員工王某（花名太虛），7日在公司樓下拍攝救護車照片，並匿名將不恰當猜測發布至某匿名社區，引發社會討論，在調查後，高度懷疑是王某在事實不清的情況下，隨意拍攝及匿名發布有可能會對公司造成傷害的信息。

網傳拼多多一名員工因在社交平台匿名發帖後遭開除。（取材自微博）
網傳拼多多一名員工因在社交平台匿名發帖後遭開除。（取材自微博）

公司HR和行政在問詢王某時，他承認進行了拍攝及發布，再查詢王某過往在某匿名社區的發帖，內容充斥不良「極端言論」，例如：「想要××死」「把××的骨灰揚了」等。由於上述言論嚴重違反員工手冊，且其極端情緒有可能會對其他同事造成不可知威脅，公司決定與王某解除勞動合約。

據了解，王某是在脈脈匿名職言社區發表的言論，很多用戶會在這裡吐槽爆料工作中的事，因為都是匿名發言，用戶名稱大多以「某某公司員工」自稱，可以毫無顧忌的暢所欲言。

在此次事件中，拼多多能精準鎖定員工，也讓不少網友猜測，是否是脈脈向拼多多洩露了該員工的信息。

對此，脈脈官微回應稱，不會以任何形式向任何第三方提供職言區發帖用戶信息。不過，脈脈疑似關閉了這條回應的評論功能，更加深了用戶的質疑，「連評論都不敢開，誰會相信這種回應」「信你個鬼」。

拼多多回應員工匿名發文被辭退事件。（取材自微信）
拼多多回應員工匿名發文被辭退事件。（取材自微信）

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