不只泡菜 柿餅也掀中韓大戰 李子柒視頻又掀波

網紅李子柒日前分享製作柿餅影片，南韓網友洗版表示「柿餅也是韓國傳統小吃」。（李子柒視頻截圖）

中國 網紅博主李子柒曾因製作泡菜影片，引來南韓 網民圍攻「泡菜是我們的」，在網路上掀起一波「中韓泡菜大戰」；最近李子柒發布一則以柿子為主題的影片，片中分享柿子醋和柿餅作法，不料南韓網民又刷屏宣稱「柿餅也是南韓傳統料理」。

觀察者網報導，李子柒日前分享一則以柿子為主題的影片，自上月發布至今已吸引33萬點讚，播放量更達935萬次。影片中，李子柒做了柿子醋和柿餅，只見她將柿果去梗處理，密封至缸中，待幾年發酵後變成滿滿一缸柿子醋原液。再經過「淋醋」工序，將柿子醋原液過濾後密封保存，再次發酵，歷時一年多，李子柒才吃到這缸柿子醋。

影音來源：李子柒 Liziqi YouTube

李子柒接著製作柿餅，同樣在秋天霜降時節摘果，摘果後先削皮處理，再把處理好的柿子晾曬一月餘，費時費工的柿餅才大功告成。

不過影片評論區中，卻有許多南韓網友留言，直呼「柿餅也是韓國菜」、「柿餅和泡菜都是韓國的」，還有人引進據典，表示「柿子是從高麗時代開始栽培的，但柿餅可能是從朝鮮時代開始吃的」。該網友表示，朝鮮王朝肅宗時代，向中國進貢的禮品目錄中有柿餅，且南韓尚州市還保存著750歲的「天下第一顆柿子樹」，當時向皇帝進貢柿餅就是來自這棵樹。

不過，中國網友則表示，早在漢朝時期中國就已經開始種植柿子了，而歷史由來最早的柿餅則是「仰韶牛心柿」。

據《澠池縣志》記載，漢代以前澠池北部山區已盛產牛心柿，在澠池平均海拔1500米的仰韶大峽谷、段村生態風景區等地，至今還保存有一批栽培近千年的牛心柿園林。

漢朝時期，仰韶牛心柿餅就作為貢品進奉朝廷，當地人也稱之為「貢餅」。