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考第1被質疑作弊溺亡 13歲安徽女遺書寫「受夠了」

中國新聞組／北京10日電
涉事女孩李怡。（取材自封面新聞）
涉事女孩李怡。（取材自封面新聞）

安徽13歲女生月考第一遭老師質疑作弊後溺亡一事，引發社會關注。8日，涉事女生李怡的追悼會在潛山市新殯儀館舉行。家屬稱已和潛山教育局達成協議，一共補償金額60萬元（約9.2萬美元)，目前教育局已撥付李怡家屬喪葬費用14萬元，剩下的金額將幾天後撥付。

來源：YouTube

封面新聞報導，2020年12月30日23時，13歲女孩李怡更新QQ動態，「考試正常發揮，考得好怪我嘍？」兩天後的下午，李怡的屍體在家附近的水塘被打撈出來，家屬認為李怡溺亡與班主任質疑考試作弊且進行補考有關。

此外，李怡姑姑李佳出示李怡留下的遺書照片，其中寫道：「寫得和答案差不多就是抄，在你們眼裡，我不會一鳴驚人，超出你們想像的成績是不會是我自己的，我受夠了！」李怡還寫道：「我真的很煎熬，我一直都想過自殺，但沒有一件事迫使我去，現在我真的扛不住了。2021年的第一天，也算好，別說我對不起任何人。」

李佳表示，侄女在喝下農藥後跳湖溺亡。

李佳提供的侄女月考成績單顯示，李怡在潛山市河鎮中學12月考中取得全班第一、全校第一，其中道德與法治為開卷考試，李怡考取100分。12月31日，班主任找到李怡讓其補考，李怡補考中錯了兩小題，考了98分。

5日下午，孩子父親終於聯繫到了班主任汪杰彬，汪杰彬老師明確表示，並沒有質疑過小怡的成績。是政治老師找小怡談心的，其他的老師可以作證。

對於政治老師找小怡談心一事，汪杰彬老師表示並不知情，出了這樣的事自己也很難過。對於讓小怡補考一事，汪杰彬老師表示，出於對孩子負責任的心態，只是讓孩子重新做了一下卷子，並沒有讓孩子補考。

追悼會當天，李佳泣不成聲，汪姓班主任以及聶姓校長也來到了現場。班主任在追悼會上並沒有道歉，只是獻上了花圈。

李怡溺亡是否與班主任有直接關係？道德與法治考試滿分是否存在作弊？潛山教育局一工作人員指出，目前還沒有結果，但市已成立聯合調查組進行調查。

李怡留下的遺書。（取材自封面新聞）
李怡留下的遺書。（取材自封面新聞）
李怡所在中學。（取材自封面新聞）
李怡所在中學。（取材自封面新聞）

教育局 美元

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