哈爾濱漫展上演「活春宮」 女主角挨批反嗆網友：沒身材可露…

哈爾濱漫展兩名參展遊客出現不雅拍照行為，女主角事後還嗆聲「那些動作不算什麼」。(視頻截圖)

發生在1月1日的黑龍江哈爾濱漫展不雅照事件持續發酵，隨聲大批網友的質疑，主辦方3日澄清。而在同一天，事件女主角也砲火四射的回應，首先稱「當天只是跟男伴心血來潮玩一玩罷了」，接著怒懟現場拍攝者：「拍的時候一個個那麼起勁，事情鬧大了又跑網上裝聖人了」，最後更嘲諷眾網友「管得寬」、嗆聲罵她的女網友「沒有身材可露」。

新浪網報導，所謂的「哈爾濱漫展不雅照事件」，起因於有網友爆料稱：「有兩名參展遊客在現場出現不雅拍照行為」，而從現場曝光的視頻來看，這對男女打扮沒問題，但他們的動作卻十分大膽。兩人顯然是有備而來。他們躺到自己事先準備好的毯子上，隨後當著眾人的面做親吻、摟抱之類的親密接觸，有如在大馬路上演起了限制級的「活春宮」。

哈爾濱漫展兩名參展遊客出現不雅拍照行為。(視頻截圖)

報導指出，當時現場有不少人在拍照，開始大家覺得稀奇，拍的很有勁。但隨著兩人的動作越來越大膽，現場拍照的人一個個都傻眼了。有人對此提出異議。但兩人絲毫不在乎，依然我行我素擺出各種不雅姿式。此事曝光後引發大批網友聲討。

澎湃新聞報導，面對網友的聲討，主辦方熊爪動漫 3日凌晨透過官微作出回應，稱當晚活動結束後，現場工作人員在疏散場內遊客時，發現有兩名參展遊客存在不文明行為，工作人員出面勸阻並立即聯繫安保人員制止了其行為，現場遊客均可證實。「經核實，當事人並未與我們在本次和後續有任何合作。」

事情本來看似可望告一段落，不料事件女主角3日凌晨卻跳出來大嗆四方，女主角表示，自己不是二次元少女，當天只是跟男伴心血來潮玩一玩罷了。她自認那些動作並不算什麼，還怒懟現場拍攝者：「拍的時候一個個那麼起勁，事情鬧大了又跑網上裝聖人了」。她更嘲諷罵她的女網友「沒有身材可露」。