老師「堅持」酒駕送學生…釀2死 校方拒賠「沒法談」

山東力明科技職業學院。（取材自津雲新聞）

山東省泰安市一所職業院校的班主任，日前帶學生徹夜飲酒唱歌後，酒駕送學生回家發生車禍 ，導致一名男學生死亡；事發後，學生家屬向學校尋求解決辦法，但事發至今逾10天，校方態度消極，表示自身沒有責任，除了身故學生的火化費外，其他賠償均不予理會。

津雲新聞報導，在車禍中喪生的楊姓男學生親友表示，寒假開始，楊男與其他三名同學被周姓班主任要求留下幫忙處理事情，並約了幾名學生一起到泰山市區飲酒、唱歌，至隔日清晨才散場。當時，一名王姓學生表示自己要先返宿舍睡覺再寧陽的家中，班主任卻執意駕車送王某回寧陽，並讓楊某陪同，其他學生則自行返回宿舍。

一名學生表示，當時被送的兩個人都是不情願的。

據報導，該名班主任因酒醉駕車，途中將車駛入了對向車道，撞上一輛半掛車，周某及楊某當場死亡，王某重傷送醫。警方認定，周某需承擔事故全部責任。

事發後，死者家屬向學校及相關部門尋求解決的方法，但校方面對家屬求償卻表示「沒法談」，說學校一點責任都沒有，頂多出遺體火化的費用；家屬痛訴，學校態度很不積極，讓人寒心。目前，事情仍處在僵局之中。

學校對此事件有沒有責任？有律師認為，本案關鍵在於，是否有證據證明楊某等人被安排留校是為了學校的利益，以及遵從學校的安排？同時當天是否因處理學校事務較晚而聚餐？如果能夠認定學校作為利益獲得者，應承擔相應的民事賠償責任，並不能完全因周某酒駕造成死亡而免除學校的責任。