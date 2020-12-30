冰川哥最後身影曝光 為「追求完美」墜冰潭

王相軍在冰川內部的冰面上滑倒，開心大笑。

來自四川廣安的探險者「冰川 哥」王相軍日前墜入西藏冰川瀑布，他遇難前的最後畫面曝光，同伴小左表示，冰川哥當時為追求「完美效果」，在瀑布旁的岩石上第二次拍影片時失足落水。小左悲傷表示自己無法拉起王相軍，但仍有網友苛責他救援不力。

澎湃新聞報導，現年30歲的「冰川哥」，在短視頻平台快手、抖音上的帳號叫「西藏冒險王（記錄冰川）」，目前兩個帳號共擁有300多萬粉絲。

影音來源：澎湃新聞YouTube

不少網友認為小左救援不力，面對部分網友的指責，小左試圖解釋，也有反省，「知道大家都是出於關心，但請理智對待，我內心已經非常受煎熬」，小左回憶起當天情形說道，「看到朝夕相處的人從眼前消失，我的靈魂也將永遠埋葬此地了」。

與王相軍同行的小左受訪時表示，兩人19日到達嘉黎縣境內，從他拍攝的影片可看到，王相軍從一處坑洞中起身，沿著冰川瀑布旁的岩石小跑，腳下便是湍急的水流。小左說，先前王相軍已經拍過一次，但為求完美所以決定重拍，「我舉著手機 ，他站在瀑布下的岩石上」，不料意外發生，王相軍踩到岩石上的暗冰，失足滑了下去。

眼見王相軍被水沖進二級瀑布的水潭裡，小左立即想辦法救援。他先後用衣服、三腳架和繩子嘗試拉人，但都無法把人拉上來，「下面全是冰，周圍是光滑的岩壁，我這邊沒有著力點，兩人都不敢太用力。」最後，王相軍告訴小左「去叫人吧」，小左跑去找人幫忙，回來後發現王相軍已經不見了。

據報導，嘉黎縣應急管理局相關負責人表示，王相軍墜入冰川瀑布後，當地鄉政府、公安 、消防、應急部門、救援隊均出動人員到場搜救。目前，他們仍未找到王相軍，「（人）可能在浮冰下面，水深達一、二十公尺」。