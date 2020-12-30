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靠臉吃飯… 男子隆鼻失敗索賠20萬元 「我月掙7、8萬」

中國新聞組／北京30日電
武先生做了隆鼻手術，但效果不怎麼好，讓他難以接受。(視頻截圖)
武先生做了隆鼻手術，但效果不怎麼好，讓他難以接受。(視頻截圖)

為了讓自己變得更帥氣，四川成都的武先生經介紹，不遠千里到湖南長沙一家美容醫院花2萬4000元人民幣(約3708美元)做隆鼻手術；術後武先生發現鼻子又塌又圓像大頭蒜，讓他難以接受。他說，自己靠臉吃飯，一個月賺七、八萬元，現在給他整毀容了，美容醫院必須賠他20萬元。

新浪網報導，武先生說，當時是取的肋骨做的隆鼻，現在取肋骨的地方都還疼。武先生說，他要的是賈乃亮那款的，又高又直又挺，結果現在整成大蒜瓣。

武先生向美容醫院反映，可是對方一直拖，說等過了20天鼻形就定型了。手術之後，好臉面的武先生一直都在家裡，絲毫沒有上班的心情。武先生說，他是做酒吧營銷的，靠臉吃飯，現在給他整毀容了，美容醫院必須賠錢。

據報導，武先生要求賠償他各項損失20萬元，美容醫院表示只能賠償1萬元。聽到這樣的賠償，武先生很生氣地說，自己一個月七、八萬元的收入，就賠1萬元，這不是打發要飯的嗎？

美容院醫院的院長說，武先生的鼻子沒有做毀，只是還沒有達到武先生預期的效果。院長說，美鼻手術後有一個臃腫期，一般需要三到六個月時間恢復，武先生術後僅一個月不到，實際上現在還是恢復的階段，沒有做毀。

但武先生說，因為做這個鼻子，耽誤自己四個月工期，他一個月賺七、八萬元，這該怎麼去算？對於武先生的訴求，院長說沒有任何依據提供的情況下，就要院方補償或賠償，這完全就是屬於訛詐。

武先生做了隆鼻手術，但效果不怎麼好，讓他難以接受。(視頻截圖)
武先生做了隆鼻手術，但效果不怎麼好，讓他難以接受。(視頻截圖)

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