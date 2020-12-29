江西男專偷女性內衣褲 只因「穿著睡覺很舒服」

民警在徐姓男子家的衣櫃裡搜出200餘件女性私密物品。（取材自瀟湘晨報）

江西上饒市玉山縣公安 局日前抓獲一名盜賊，他偷盜的東西竟然都是女性穿過的內衣內褲，及絲襪等私密用品。民警在徐姓男子家的衣櫃裡搜出了200餘件，經審訊，徐男供述了偷這些女性私密物品的目的，竟是為了穿著睡覺。他的妻子無法接受其行為，和他離婚，帶走了孩子。單身後，徐男更加肆無忌憚。

「咦！？我的內衣內褲去哪了？」「誰這麼缺德，內衣內褲都要偷！」……，瀟湘晨報報導，近期，玉山縣仙岩鎮發生了多起讓女性朋友難以啟齒的事情，她們頭天洗完澡換下的內衣內褲，第二天準備洗滌的時候，居然會不翼而飛。由於被盜女性普遍不願深入談及這個話題，所以警方並未接到此類報警。

據報導，直到一天，女子小麗（化名）在自家衛生間差點撞到一名男子，尖叫聲起，男子隨即捂住小麗的嘴巴，讓她不要聲張，小麗這才發現，男子原來是鄰居徐男。徐男迅速逃離了現場。小麗從驚恐中緩過神來，趕緊撥打110報警。接警後，仙岩派出所民警立即趕到現場調查。

民警連夜趕到徐男家，但他不在家。接下來幾天，民警緊鑼密鼓追尋徐男的下落。經過調查，民警獲悉徐男躲在轄區的一個小村莊裡，成功將其抓獲。

歸案後，徐男供述了自己入室盜竊的犯罪事實。原來，他就是村民口中那個專門偷女性內衣內褲的「變態」。

徐男供述他近年來突然有個癖好，就是喜歡穿女性的內衣內褲睡覺，經常去偷些「珍藏」在家。為此，他的妻子受不了，和他離了婚，帶著孩子走了。單身後，徐男更加肆無忌憚，經常深更半夜入室盜竊，竄到別人家去偷女性內衣內褲。他一般通過翻越圍牆的方式進入受害人家中，找到衛生間，看到有女性換下的內衣內褲，還有絲襪什麼的私密物品，全部偷走……。

「我不偷其他東西，就喜歡女人的貼身衣物！我也不知道為什麼，就是穿著睡覺感到舒服！」徐男供述說。

目前，犯罪嫌疑人徐男已被公安機關依法刑事拘留，案件正在偵辦中。