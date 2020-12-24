廣東狼師講台上猥褻小學生 9女童受害 判刑9年
為人師表卻對學生伸出狼爪！廣東肇慶一所小學教師以批改作業為名，先後在講台當眾猥褻9名年幼的女學生，近日肇慶市中院對該案作出了終審裁定，判處有期徒刑九年，且自刑罰執行完畢之日起五年內禁止從事與未成年人相關的教育和培訓等工作。
信息時報報導，梁男是肇慶某小學一教學點負責人，孩子們稱他為校長。法院查明，2017年下半年至2019年下半年期間，梁男在擔任教學點負責人、數學老師期間，以批改作業為由，在教室講台處，為尋求性刺激，多次對九名5至8歲的女學生，以用手隔著褲子撫摸臀部、陰部，甚至直接伸手進被害人褲子裡撫摸陰部的方式進行猥褻。這些孩子有的讀學前班，有的讀一年級，最高的也才三年級。
據報導，有學生直指曾親眼見到「校長」撫摸同學的下體。受害的孩子們有的向家長反應，有的向其他老師反映，有的則會告訴其他同學。據一名教師稱，一位受害學生深受事件影響，成績下降，經常哭泣，被同學說閒話。
肇慶高要區法院10月作出一審判決，認為梁男多次在公眾場所當眾對多名未滿14周歲的女童實施猥褻，其行為已構成猥褻兒童罪。
但梁男不服，認為自己沒有對被害人造成身體上的任何傷害，且認罪態度良好，歸案後如實供述自己的罪行，原判對其量刑過重，因此提出上訴。
肇慶中院二審裁定駁回上訴，維持原判。
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