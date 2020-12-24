廣東狼師講台上猥褻小學生 9女童受害 判刑9年

肇慶市中級法院。（取材自微信）

為人師表卻對學生伸出狼爪！廣東肇慶一所小學教師以批改作業為名，先後在講台當眾猥褻9名年幼的女學生，近日肇慶市中院對該案作出了終審裁定，判處有期徒刑九年，且自刑罰執行完畢之日起五年內禁止從事與未成年人相關的教育 和培訓等工作。

信息時報報導，梁男是肇慶某小學一教學點負責人，孩子們稱他為校長。法院查明，2017年下半年至2019年下半年期間，梁男在擔任教學點負責人、數學老師期間，以批改作業為由，在教室講台處，為尋求性刺激，多次對九名5至8歲的女學生，以用手隔著褲子撫摸臀部、陰部，甚至直接伸手進被害人褲子裡撫摸陰部的方式進行猥褻。這些孩子有的讀學前班，有的讀一年級，最高的也才三年級。

據報導，有學生直指曾親眼見到「校長」撫摸同學的下體。受害的孩子們有的向家長反應，有的向其他老師反映，有的則會告訴其他同學。據一名教師稱，一位受害學生深受事件影響，成績下降，經常哭泣，被同學說閒話。

肇慶高要區法院10月作出一審判決，認為梁男多次在公眾場所當眾對多名未滿14周歲的女童實施猥褻，其行為已構成猥褻兒童罪。

但梁男不服，認為自己沒有對被害人造成身體上的任何傷害，且認罪態度良好，歸案後如實供述自己的罪行，原判對其量刑過重，因此提出上訴。

肇慶中院二審裁定駁回上訴，維持原判。