殺1家3口逃亡被撞成植物人 他17年後甦醒被逮

朱嫌落網。(取材自澎湃新聞)

浙江南潯警方近日告破一樁離奇搶劫殺人案；17年前菱湖鎮永豐村一家三口被搶劫殺害，兩名同案嫌犯當年已伏法，最後一名嫌犯在作案後潛逃途中發生意外，成為「植物人」。經過17年後，該嫌竟再次甦醒，南潯警方破除萬難，終在雲南省將他繩之以法。

錢江晚報報導，今年37歲的朱姓嫌犯落網後說：「我是一個死過一次的人，冥冥之中要我來還當年欠下的債，所以才會醒來吧。」

據報導，南潯警方昨天召開新聞發布會披露案情。2003年11月12日，南潯菱湖派出所接到報警，稱永豐村發生命案，一戶人家女主人及15歲女兒、7歲兒子遭到殺害。警方隨即鎖定三名嫌犯，並於案發一周內先後將王姓、吳姓兩嫌分別逮捕，不過，第三名朱姓嫌犯失蹤。

警方最終在雲南一家醫院裡發現躺在病床上的朱嫌。原來朱嫌遭遇交通事故，被撞昏成了植物人。當時，醫生無法斷言朱嫌還能否醒來。

南潯警方考量朱嫌的生命狀況不穩定，遂委託當地警方監護朱嫌。南潯刑警則每年都派員至雲南去「探望」確認朱嫌的情況。

今年10月18日，南潯警方突然接到雲南警方的通報，朱嫌失蹤了。

經過大數據調查，南潯刑警成功在當地抓獲朱嫌。朱嫌隨後供稱，2003年下半年，他與另兩嫌到南潯打工，由於年底了且手頭緊張，便萌生偷竊歹念。因為偷盜失敗過一次，他們準備好西瓜刀等作案工具後，潛入菱湖鎮永豐村一處人家，不料卻驚動女屋主，三人見事情要敗露，就持刀將女主人殺害。

報導稱，窮凶極惡的三人接著上樓到各房間翻找值錢物品，期間將年僅七歲的男孩殺死，再威逼15歲少女講出家裡放錢的地方，搶到1500餘元人民幣 現金。三人拿到摩托車鑰匙後，實在找不到更多的財物，最終殘忍地將15歲少女也殺死。

三人犯案後一起逃回老家，誰知朱嫌酒後騎摩托車發生交通事故，被撞成植物人。朱嫌說，2018年下半年，他逐漸能聽到外界的聲音了，今年他開始能下地活動就逃離醫院。