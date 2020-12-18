孩子不受教…上海暴怒父差點燒了鄰居的房子

怒氣上衝的父親，把孩子的筆記本在陽台點火燒了。（取材自杭州日報）

父母難為！孩子難教！這是許多父母的共同心聲，但為了孩子的功課，父親的怒火竟演變成真正的「火」，甚至還差點燒了鄰居的房子，真的比較不多見，但它卻真的發生了。

杭州日報報導，事件發生在上海某一小區的14日晚上。一對夫妻在給小學四年級的兒子輔導作業時，但疑似孩子頑皮不聽管教，30多歲的父親勃然大怒，一氣之下搶下孩子的筆記本，在陽台點燃燒了起來。之後更將燃燒的練習簿丟下樓，差點燒了鄰居的家，嚇壞了附近的住戶，網友大喊：「這位爸爸，請冷靜」。

小區物業講述當天情況。（取材自杭州日報）

派出所民警接報趕赴現場，這位暴怒的父親承認自己教育 過程中的情緒沒管控好，而且缺乏火災安全意識，並對受到驚嚇的居民賠禮道歉。這位父親隨後寫下保證書，對自己的行為再度表示歉意，保證在今後的生活中嚴格管理自己的情緒，理性平和教育自己的兒子，同時不論在家中還是在小區裡，不點燃易燃易爆物品，遵守小區消防安全管理規定，杜絕此類事件發生。

這位父親事後解釋，當時他以為練習簿已經「快要燒沒了」，才在一怒之下將它扔到樓下，沒想到的戶外風力大，讓練習簿復燃起來，對樓下居民造成驚擾，非常對不起。

網友紛紛發言安慰開解：「但就算情緒再激動，也要好好跟孩子溝通」、「你急孩子也急，父母才是娃娃最好的榜樣」，「其實家長們平時的一舉一動，也同樣影響孩子們的作業」。