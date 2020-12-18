我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

人口普查排除非法移民 最高法院挺川普政府

善門大開！傳川普將公布最新特赦名單

孩子不受教…上海暴怒父差點燒了鄰居的房子

中國新聞組／上海18日電
怒氣上衝的父親，把孩子的筆記本在陽台點火燒了。（取材自杭州日報）
怒氣上衝的父親，把孩子的筆記本在陽台點火燒了。（取材自杭州日報）

父母難為！孩子難教！這是許多父母的共同心聲，但為了孩子的功課，父親的怒火竟演變成真正的「火」，甚至還差點燒了鄰居的房子，真的比較不多見，但它卻真的發生了。

杭州日報報導，事件發生在上海某一小區的14日晚上。一對夫妻在給小學四年級的兒子輔導作業時，但疑似孩子頑皮不聽管教，30多歲的父親勃然大怒，一氣之下搶下孩子的筆記本，在陽台點燃燒了起來。之後更將燃燒的練習簿丟下樓，差點燒了鄰居的家，嚇壞了附近的住戶，網友大喊：「這位爸爸，請冷靜」。

小區物業講述當天情況。（取材自杭州日報）
小區物業講述當天情況。（取材自杭州日報）

派出所民警接報趕赴現場，這位暴怒的父親承認自己教育過程中的情緒沒管控好，而且缺乏火災安全意識，並對受到驚嚇的居民賠禮道歉。這位父親隨後寫下保證書，對自己的行為再度表示歉意，保證在今後的生活中嚴格管理自己的情緒，理性平和教育自己的兒子，同時不論在家中還是在小區裡，不點燃易燃易爆物品，遵守小區消防安全管理規定，杜絕此類事件發生。

這位父親事後解釋，當時他以為練習簿已經「快要燒沒了」，才在一怒之下將它扔到樓下，沒想到的戶外風力大，讓練習簿復燃起來，對樓下居民造成驚擾，非常對不起。

網友紛紛發言安慰開解：「但就算情緒再激動，也要好好跟孩子溝通」、「你急孩子也急，父母才是娃娃最好的榜樣」，「其實家長們平時的一舉一動，也同樣影響孩子們的作業」。

教育

上一則

報復男友花她錢養小三 江蘇女子裸奔自拍不雅照

下一則

行車糾紛逼出「拳王」？陝西小伙閃電KO兩大漢

延伸閱讀

KTV歡唱變調！被指猥褻5歲女童 6旬翁遭私刑打死

KTV歡唱變調！被指猥褻5歲女童 6旬翁遭私刑打死

不把人當人！廣西外賣小哥遭保安「鋼叉鎖喉」

不把人當人！廣西外賣小哥遭保安「鋼叉鎖喉」
澳媒：美英等10國駐上海領事館遭滲透 環時：五眼聯盟真的瞎了

澳媒：美英等10國駐上海領事館遭滲透 環時：五眼聯盟真的瞎了
兩岸電競潮玩設計師聯盟 上海成立

兩岸電競潮玩設計師聯盟 上海成立

熱門新聞

媳婦要求與婆婆「輪流服務公公」，婆媳某日因為「侍寢權」大打出手，此事因此曝光。（視頻截圖）

婆媳輪流服侍公公 為侍寢權鬧翻 網：這是演後宮「爭床」傳

2020-12-13 02:27
長沙一名54歲、白髮蒼蒼的外賣騎手每天送餐12小時，兒子畢業三年卻一直待業在家。（取材自瀟湘晨報）

5旬外送郎每天送餐12小時 嘆：兒子畢業3年只待在家

2020-12-12 12:00
澳洲龍蝦出口中國受阻，致價格暴跌，澳洲民眾搶購，超市祭出限購。(澳媒報導截圖)

多虧中國? 澳洲民眾實現「龍蝦自由」

2020-12-15 20:20
江男無法接受妻子隱瞞事實，兩夫妻因此經常吵架，打算放棄這段婚姻。（視頻截圖）

驚見老婆肚上一道疤痕… 福州男鬧離婚 追討15萬禮金

2020-12-17 12:00
盧女為了維持住良好「信譽」和光鮮的外表，開始美容整形、大買名包。(取材自杭州日報 )

杭州90後「白富美」詐3億人民幣 被抓剩4萬…判決出來了

2020-12-16 09:00
女娃的皮膚紅潤，小手挺有勁兒的。（取材自微信）

第3胎又生女…她手術室內爆哭自罵賤貨

2020-12-13 11:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普想發2000元現金紓困 最後1分鐘被擋

川普想發2000元現金紓困 最後1分鐘被擋
傳川普1/20拒離開白宮 要報復共和黨「背叛者」

傳川普1/20拒離開白宮 要報復共和黨「背叛者」
傳潘斯1月6日為拜登確認當選後 旋即搭機出訪一周

傳潘斯1月6日為拜登確認當選後 旋即搭機出訪一周
向白宮爭取特赦案件爆增 川普以是否效忠為考量依據

向白宮爭取特赦案件爆增 川普以是否效忠為考量依據
兩黨共識：紓困案加班也要通過 規模將達9千億

兩黨共識：紓困案加班也要通過 規模將達9千億