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湘男殺妻留55萬債務 9歲孤女變「老賴」

中國新聞組／北京15日電
女孩的外公在網上述說孫女背債55萬的由來。（取材自瀟湘晨報）
女孩的外公在網上述說孫女背債55萬的由來。（取材自瀟湘晨報）

河南鄭州日前發生一起「九歲女孩被限制消費」引起關注，不但女孩的外公在網上伸冤，引來網友的圍觀，甚至連律師和法學教授的加入戰局，提出各自的觀點。

瀟湘晨報報導，8年前，9歲陳姓女童的生父殺了她的生母和外婆，之後被判處死刑。父親殺妻後準備賣房，但買主王某交了55萬元（約8.3萬美元）購房款後，房子沒能過戶。鄭州中院判決9歲的女孩「替父還債」55萬元，女孩無法還錢，被法院發出限制消費令。

女孩的外公在網上述說孫女背債55萬的由來，並在文末稱，「我為孩子著想，這套房子應該讓孩子繼承，將來生活上能有個著落」。

這起案件意外引來法律專家的論戰，北京律師楊文戰在微博表示，法院把孩子列入限制高消費名單，沒什麼錯誤。

他指出，孩子父親賣房收了買家55萬，然後孩子父親死了，法院最終把房子判給孩子，然後讓孩子還買家55萬本身是沒錯的。

買家要房的案子敗訴後才選擇要錢，明明交了錢，房子最後又歸了孩子，總不能讓買家認倒霉別要這錢了吧？

但另一方面，湘潭大學法學院教授張永紅認為，「父債子還」並不是法律規定，只是民間道義上的說法。

孩子作為遺產繼承人，她只有一套父親留下來的房子，如果被收走、拍賣了，相當於無家可歸，她承擔償還債務前提是不能失去基本的生活保障，所以法院不能將房子拍賣用於還債。

對於法院向女童下達限制高消費令，張永紅說，這種做法「令人不可理解」。

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