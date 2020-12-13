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阿里「五虎將」成員傳涉貪被警帶走 朋友圈1個月沒更新

中國新聞組／北京13日電
原阿里巴巴集團副總裁，天貓快速消費品和服飾風尚事業部負責人胡偉雄(左一)疑因涉貪腐被警方帶走。(圖：阿里巴巴／提供)
原阿里巴巴集團副總裁，天貓快速消費品和服飾風尚事業部負責人胡偉雄(左一)疑因涉貪腐被警方帶走。(圖：阿里巴巴／提供)

近日有消息稱，原阿里巴巴集團副總裁，天貓快速消費品和服飾風尚事業部負責人胡偉雄疑因涉貪腐被警方帶走。由於時值阿里巴巴每年「雙11」後的組織架構大調整，而被稱為阿里電商五虎將之一的胡偉雄，最終並未出現在本輪調整名單中，引發揣測。阿里巴巴尚未對此回應。

綜合報導，12月1日，一位認證為阿里巴巴員工的網友爆料，稱胡偉雄已被警方帶走，但未透露被帶走的具體原因。有消息指出，早在11月25日，阿里巴巴集團就對胡偉雄進行內部調查，原因疑似涉及貪腐。

南方都市報報導，對於這項消息，胡偉雄和阿里巴巴集團都尚未回應。胡偉雄的朋友圈此前頻繁發布雙11預售及啟動的動態，但自11月13日起就未再更新。

公開資料顯示，胡偉雄於2016年加入阿里巴巴集團前，曾在日化快消和美妝零售領域工作20年，曾任貝玲妃（benifit）和馥蕾詩（Fresh）中國區品牌總經理，是該集團裡華人的最高職位。

報導指出，12月11日，淘寶天貓總裁蔣凡發出公開信，宣布針對核心電商業務進行新一輪組織架構調整。其中包括湯興全面負責淘系用戶產品與技術，楊光全面負責天貓商家和行業的運營，劉博全面負責平台商業化體系。

同日，阿里旗下的本地生活公司也進行了調整，董事長王磊發布，原新零售智能引擎事業群總裁靖人，另有任用；阿里集團新零售技術事業群總裁吳澤明兼任阿里本地生活首席技術官。另現螞蟻智能引擎技術事業部負責人青峰，現新零售搜索推薦事業部應用工程技術負責人天民將加入本地生活。

值得注意的是，稱為阿里電商業務的「五虎將」之一的胡偉雄，並未出現在本輪調整名單。

另外，財聯社報導，阿里巴巴等巨頭近日紛紛進軍的社區團購，在社交平台上成為熱門話題，A股市場也掀起炒作熱潮。

人民日報12日發表評論稱，互聯網巨頭企業相繼投入「社區團購」，成為互聯網行業及資本市場熱議的話題，但巨頭們如果只顧著「低頭撿6便士」，而「不能抬頭看月亮」展開科技創新，那麼中國將難以反轉在核心技術上受制於人的被動局面，呼籲大型互聯網企業也應承擔起推進科技創新的責任。

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